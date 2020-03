Europska unija dala je Britancima samo jedan ustupak

Drugi krug pregovora o budućem odnosu Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije, koji se trebao održati sljedeći tjedan u Londonu, otkazan je zbog pandemije koronavirusa, no EU je jučer objavio svoj nacrt sporazuma.

Na 441 stranici teksta detaljno se opisuje oblik budućih odnosa, koje će, međutim, Britanci gotovo sigurno odbiti. Britanska je vlada izradila svoj nacrt sporazuma i sve su indicije da su to dva potpuno različita pristupa te da se dvije pregovaračke strane ukopavaju u različite pozicije.

Britanci, naime, žele običan sporazum o slobodnoj trgovini, po uzoru na onaj kakav EU ima s Kanadom, a EU želi s UK-om sporazum koji će sadržavati klauzulu o zadržavanju jednake razine na kojoj britansko i europsko tržište konkuriraju jedno drugom. Taj princip, na engleskom poznatiji kao “level playing field”, odnosio bi se na oporezivanje, tržišno natjecanje, radnička i socijalna prava te na zaštitu okoliša, proizlazi iz nacrta sporazuma koji je glavni europski pregovarač Michel Barnier podijelio svim državama članicama i Europskom parlamentu, a u koji je Večernjak u Bruxellesu imao uvid.

EU inzistira na tome da je samo pod uvjetom ispunjenja tog principa spreman dati Britancima pristup jedinstvenom tržištu bez carina i bez kvota. No, britanski pregovarači poručuju da ne žele pristati na trajno usklađivanje britanskih propisa s propisima EU. Iako se Brexit već dogodio, u ranijoj fazi pregovora o povlačenju dogovoreno je prijelazno razdoblje nakon Brexita tijekom kojeg je sve u odnosima dviju strana ostalo isto, a budući odnosi, o kojima se sada pregovara, nastupaju tek nakon završetka tog prijelaznog razdoblja.

Ono je sada predviđeno da se završi 31. prosinca, no moguće je da će se morati produljiti, premda je britanska vlada i oko toga vrlo tvrda u stavu da neće tražiti produljenje. Premijer Boris Johnson tvrdi da je spreman automatski prijeći na pravila trgovanja Svjetske trgovinske organizacije u slučaju da se do kraja godine ne dogovori i ratificira novi sporazum.

Europski nacrt sporazuma daje, prema analizi Guardiana, samo jedan ustupak Britancima, i to oko zajedničke ribolovne politike: EU i dalje traži da mora i jednih i drugih budu otvorena za ribare s druge strane, no pristaje na to da se o kvotama pregovara svake godine.

– Naš nacrt sporazuma pokazuje da je ambiciozan i sveobuhvatan budući odnos moguć – poručio je Barnier.