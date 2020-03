Brexit Boris: Kraj je štednje, dajemo 600 milijardi funti za infrastrukturu

Možda nijedna zemlja kao Ujedinjeno Kraljevstvo nije od perioda Velike recesije do danas postala sinonim za mjere štednje koje su konzervativnim vladama omogućile da smanje javni dug i nezaposlenost, ali uz žrtve razvoja zaboravljenih dijelova zemlje. Od jučer to se mijenja jer je britanska vlada pod vodstvom premijera Borisa Johnsona predstavila paket stimulacije gospodarstva za borbu protiv koronavirusa vrijedan čak 30 milijardi funti. Za usporedbu, Italija će tu namjenu izdvojiti 22 milijarde funti. Ministar financija Rishi Sunak, koji je predstavljao prvi britanski proračun nakon Brexita, također je obećao povijesno velik program javnih investicija vrijedan 600 milijardi funti do 2025. godine.

Konsenzus o potrošnji

Nakon desetljeća dosljedne liberalne ekonomske politike, jučerašnje mjere predstavljaju zaokret ulijevo i povećanje potrošnje koje će itekako utjecati na tamošnje gospodarstvo. Iako je jučerašnje obraćanje Sunaka proteklo u opisivanju toga što će vlada raditi u borbi protiv koronavirusa, neke su mjere poput najave povećanja minimalne plaće omoguće ministru financija da proglasi Konzervativnu stranku “pravom radničkom strankom”.

Jučer je ujutro britanska središnja banka srezala kamatne stope kako bi oslobodila sredstva za borbu protiv koronavirusa koji je do jučer zarazio gotovo 400 ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu. Osmero ih je od posljedica virusa i umrlo. Nakon te najave središnje banke, ministar financija je opisao proračun za 2020. u kojem je rekao prije svega da će Nacionalni zdravstveni servis (NHS) dobiti “koliko god treba i koliko god to koštalo” kako bi se borio protiv širenja koronavirusa. To znači da je odmah oslobođeno pet milijardi funti za tu namjenu, a ukupan bi iznos utrošen trebao doseći 30 milijardi funti.

Sunak je obećao da će ljudi dobiti podršku koja im je potrebna ako su se povukli u samoizolaciju. Dobili su mogućnost odlaska na plaćeno bolovanje, a ministar je obećao da će vlada poslodavcima podmiriti troškove plaćanja bolovanja svojim radnicima do 14 dana.

– Znam koliko su ljudi zabrinuti. Radimo sve što možemo kako bismo održali ovu zemlju, i naš narod, zdravima i financijski osiguranima – rekao je jučer ministar.

Zanimljivo je da je Sunak ministar financija tek 27 dana zato što je njegov prethodnik Sajid Javid podnio ostavku zbog javne svađe s premijerom Johnsonom. No, već se našao pod velikim pritiskom zato što mora istodobno misliti na barem privremenu štetu koju će gospodarstvu nanijeti, i već nanosi, izlazak zemlje iz Europske unije. Isto tako Sunak je morao slijediti zacrtan Johnsonov put obećanja infrastrukturnih ulaganja, posebno u dijelovima zemlje u koje se ranije manje ulagalo, poput sjeverne Engleske. Veću su potrošnju vlade nakon desetljeća rezanja potrošnje podržali i utjecajni liberalni mediji poput Financial Timesa i Economista koji su Johnsonu savjetovali da veće prihode za proračun osigura posuđivanjem, a ne povećavanjem poreza.

Britanski je ministar financija jučer obećao 12 milijardi funti za gradnju stanova, kojih će vlada izgraditi oko 70 tisuća, a 600 milijuna funti obećao je za pomoć beskućnicima. Isto je tako predvidio povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj, ceste, telekomunikacijsku infrastrukturu. To će biti najveća razina državnog ulaganja u transport i infrastrukturu u realnim iznosima od 1955., rekao je. “Ako zemlja nešto treba, mi ćemo to izgraditi”, dodao je ministar.

Prizivaju Keynesa

Obećao je i podizanje razina na kojoj se građane oporezuje za funkcioniranje zdravstvenog sustava. Zamrznut će se i trošarine na gorivo i pivo, za koje su neki analitičari očekivali da će se povisivati.

Neke su analitičare ove politike podsjetile na mjere koje je u 1930-ima predložio glasoviti britanski ekonomist John Maynard Keynes koji je u teškim vremenima želio da vlada poveća potrošnju kako bi pomogla gospodarstvu. Konzervativna stranka rijetko je ranije posezala za rješenjima koje je Keynes predložio.

Lider opozicije i šef Laburističke stranke Jeremy Corbyn rekao je da je vlada obećanjem ulaganja u manje bogate dijelove zemlje potvrdila da je posljednjih deset godina vodila krivu politiku te je dopustila velika razlike u bogatstvu.

