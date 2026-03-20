Putinov čovjek najavio: Rusija bi mogla rasporediti ratne brodove za pratnju 'flote u sjeni'

Rusija razmatra mogućnost da prati svoju "flotu iz sjene" ratnim brodovima, prema navodima Nikolaja Patruševa, pomoćnika ruskog čelnika Vladimira Putina. On je ustvrdio kako se ruska pomorska aktivnost suočava sa sve većim prijetnjama. Kyiv Independent napominje kako je sličan komentar dao i prošlog mjeseca kada je, također, spomenuo mogućnost korištenja mornaričke pratnje za plovila povezana s Rusijom.

"Doista je pokrenuta nezapamćena kampanja protiv flote koja prevozi teret iz ruskih luka... Neke zemlje su se jednostavno zanijele u lovu na tankere, teretnjake i kontejnerske brodove. Napad na ruski tanker Arctic Metagas u Sredozemnom moru bio je doista skandalozan incident koji smatramo činom međunarodnog terorizma", rekao je Patrušev, usred pojačanog zapadnog nadzora nad moskovskom tajnom mrežom brodova kojima se zaobilaze sankcije.

Patrušev smatra da "rizik terorističkih i diverzantskih prijetnji plovilima koja plove prema ruskim lukama ostaje visok" te dodaje kako su vlasti razvile skup mjera za osiguranje sigurnosti plovidbe. Mjere bi, ističe, mogle uključivati dodatnu zaštitu na brodovima i potencijalno vojno uključivanje. "Istražuje se mogućnost traženja mobilnih naoružanih timova za pratnju plovila pod ruskom zastavom. Također se razmatra ugradnja posebne zaštitne opreme na brodove. Razmatraju se mjere za pratnju trgovačkih flota ratnim brodovima“, rekao je.

Zapadni dužnosnici smatraju da bi ruske "flote u sjeni" mogle biti povezan sa širim ruskim hibridnim aktivnostima u Europi, uključujući špijunažu. S obzirom na to, brojne zemlje pojačavaju provedbu mjera protiv mreže tankera za koje zapadni dužnosnici tvrde da služe za zaobilaženje sankcija na izvoz ruske nafte.