Europska federacija malih otoka (ESIN) nominirala Tonina Piculu za eurozastupnika godine

Europska federacija malih otoka (ESIN) nominirala je Tonina Piculu za europskog zastupnika godine zbog njegovog izvanrednog doprinosa i podrške europskim otocima, stoji u objavi te organizacije koja okuplja predstavnike 1640 malih europskih otoka na kojima živi gotovo 360 tisuća ljudi, priopćeno je u nedjelju iz Piculina ureda.

ESIN je ocijenio da je Picula u svojim parlamentarnim i odborskim aktivnovijstima u Međuparlamentarnoj grupi za mora, rijeke, otoke i obalna područja Europskog parlamenta (SEARICA) pokazao vodstvo u stvaranju europskog zakonodavstva i politika koje uvažavaju interese otoka.

"Sastanak koji je sazvao u travnju 2018., o otocima i Kohezijskoj politici nakon 2020. godine bio je iznimno važan jer je predstavnicima otoka omogućio da svoje stavove i potrebe predstave u Europskom parlamentu u kritičnom razdoblju između dva perioda financiranja. Picula je europskom projektu pomogao time što je osigurao da otoci moraju biti predvodnici energetske tranzicije s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Podržavanjem Deklaracije o pametnim otocima i čistoj energiji, doprinio je realizaciji inicijative Čista energija za europske otoke Tajništva za otoke Europske komisije, koja će donijeti veliku korist kako velikim, tako i malim otocima. U ESIN smo posebno zadovoljni što su Aranski otoci (Irska), koji su dio naše mreže, među prvim korisnicima Čiste energije za europske otoke", objavio je ESIN.

"Iznimno me obradovala vijest da me Europska federacija malih otoka nominirala za nagradu za europskog zastupnika godine. Zahvaljujem im na povjerenju koje su mi ukazali i veselim se nastavku zajedničkog rada na poboljšanju života na europskim otocima. Europski, pa tako i hrvatski otoci, suočavaju se s nizom problema koje smo počeli rješavati osnivanjem Tajništva za otoke i drugim aktivnostima koje nam je to omogućilo", rekao je Picula povodom nominacije.

"Na razini cijele Unije moramo omogućiti bolju povezanost otoka s kopnom i međusobno, omogućiti otočanima neotežan pristup obrazovanju, zdravstvu i drugim javnim uslugama. Uza sve to, otoci mogu postati i primjer uspješne energetske tranzicije koja će biti primjer svima drugima", dodao je Picula.

ESIN je posvećen očuvanju života na 1640 malih otoka u Danskoj, Estoniji, Finskoj, Irskoj, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Škotskoj, Švedskoj, Alandskim otocima i Hrvatskoj. Na lokalnoj razini bavi se očuvanjem kulturne tradicije, razmjenom informacija i dijeljenjem znanja, a na europskoj razini radi na utjecaju na formiranje europskih politika i pravila kako bi uvažavali posebnosti malih otoka.