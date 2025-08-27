Trumpov šamar Europi: Carine su tek početak, prijeti joj 'stoljeće poniženja'

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen prošlog je mjeseca otputovala u Škotsku, u Trumpovo golf-odmaralište Turnberry, kako bi potpisala trgovinski sporazum koji mnogi u Europi smatraju izrazito nepovoljnim. Prihvaćanjem američkih carina od 15 posto na većinu europske robe, Bruxelles je - prema ocjenama kritičara - pokazao „pokornost“, doživio „politički poraz“ i „moralnu kapitulaciju“.

No, ako je EU mislila da će taj potez smiriti Washington, uslijedilo je neugodno buđenje. Tek što se tinta na sporazumu osušila, Donald Trump zaprijetio je novim carinama - ovaj put zbog europskih digitalnih propisa koji pogađaju američke tehnološke gigante. Ako se Bruxelles ne prilagodi, SAD će obustaviti izvoz vitalnih mikroprocesorskih tehnologija, poručio je. Trump dobro zna da ima prednost: Europa ovisi o američkoj vojnoj zaštiti u sjeni Vladimira Putina, a bez američkih čipova teško može funkcionirati. Time Washington drži ključne karte i diktira trgovinsku agendu. „Sporazum s Amerikom nije samo trgovina, to je i sigurnost, Ukrajina i šira geopolitička nestabilnost,“ priznao je nedavno povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič.

Kako piše francuski portal Politico, problem nije samo u jednoj lošoj nagodbi, već u dugogodišnjem europskom zaostajanju. Dok je Washington ulagao u vojsku i razvoj novih tehnologija, europske vlade desetljećima su rezale obrambene proračune i podcjenjivale važnost digitalne infrastrukture. Sabine Weyand, glavna direktorica za trgovinu u Komisiji, upozorila je da je Bruxelles već jednom „zaspao“ tijekom prvog Trumpova mandata i ignorirao upozorenja. Danas Unija plaća cijenu tog samozadovoljstva.

Mario Draghi, bivši predsjednik Europske središnje banke, još je oštriji: sposobnost Trumpa da prisili EU na ustupke, kaže, dokaz je da Unija riskira „potpunu irelevantnost“ ako se ne dogodi korjenita promjena. Upravo tu analitičari vide povijesnu paralelu. Kada je Kina 1842. bila prisiljena potpisati Nankinški ugovor nakon poraza u Prvom opijumskom ratu, počelo je njezino „stoljeće poniženja“. Britanci su nametnuli carine, otvorili kineske luke i prisilili Peking na trgovinu opijumom. Car Qianlong je desetljećima ranije odbacivao britanske proizvode kao nepotrebne, dok je kineska tehnologija u međuvremenu zaostala stoljećima.

Danas, smatraju promatrači, EU ponavlja istu pogrešku - zaostaje u vojnoj moći i ključnim tehnologijama, dok SAD koristi svoju nadmoć kako bi oblikovao trgovinsku politiku po vlastitim pravilima. Kako izbjeći novi niz poniženja? Bruxelles ističe tri stupa strategije: spremnost na protumjere, diverzifikaciju trgovinskih partnera i jačanje jedinstvenog tržišta. U planu su sporazumi s državama Mercosura, Indijom i Indonezijom, a otvorena su i vrata dubljoj suradnji s azijsko-pacifičkim partnerima. „Europa mora vlastito poslovno okruženje promatrati kao geopolitički resurs,“ poručuje Eamon Drumm iz German Marshall Funda, naglašavajući potrebu za ulaganjima u europske tvrtke, infrastrukturu i energetsku stabilnost.