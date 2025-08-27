SAD: Bessent očekuje više od 500 milijardi dolara prihoda od carina na godinu

Američki ministar financija Scott Bessent rekao je u utorak da bi prihodi od carina koje je uveo predsjednik Donald Trump mogli biti veći od 500 milijardi američkih dolara na godinu. Bessent je na sastanku kabineta u Bijeloj kući rekao da je njegova ranija procjena od 300 milijardi dolara prihoda na godinu bila premalena. "Imali smo značajan skok od srpnja na kolovoz i mislim da ćemo vidjeti još veći od kolovoza na rujan", rekao je. "Zato mislim da bismo mogli biti na putu prema daleko više od pola bilijuna, možda prema bilijunu", dodao je.

"Ova administracija, Vaša administracija, značajno je zagrizla u proračunski deficit." Prihodi od carina poništit će povećanje deficita zbog Trumpova zakona o smanjenju poreza i potrošnji donesenog ove godine. Taj bi zakon, po procjenama Kongresnog ureda za proračun (CBO), trebao povećati deficit za 3,3 bilijuna dolara kroz idućih deset godina. CBO je prošli tjedan procijenio da bi prihodi od Trumpovih carina mogli smanjiti savezni deficit za četiri bilijuna dolara kroz deset godina. U lipnju je procijenio da bi to smanjenje moglo iznositi tri bilijuna dolara kroz deset godina.