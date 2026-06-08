EU plaća paprenu cijenu zbog rata na Bliskom istoku: Otkrili koliko su porasli troškovi za uvoz energije

Rat na Bliskom istoku u proteklih stotinu dana povećao je troškove za uvoz energije u Europsku uniju za 47 milijardi eura, rekla je u ponedjeljak glasnogovornica Komisije Eva Hrničorova. “Naš račun za uvoz fosilnih goriva povećao se za više od 47 milijardi eura u posljednjih stotinu dana. To je cijena koju plaćamo a da nismo uvezli nijednu kap energije više”, izjavila je Hrničorova.

Dodala je da pritom u Europskoj uniji nije bilo nikakvog prekida u opskrbi energentima, zahvaljujući tome što je EU diverzificirao opskrbu i povećao domaću proizvodnju. Ako se sukob na Bliskom istoku nastavi i Hormuški tjesnac ostane zatvoren, Unija bi se mogla suočiti s poteškoćama. “Nismo to nikada ni skrivali, ali sada je jasno da smo bili vrlo dobro pripremljeni za krizu poput ove”, istaknula je glasnogovornica.