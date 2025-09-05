Ethereum predviđen za rast od 35x | BTC se pojavljuje kao preporučena kriptovaluta

Cathie Wood predviđa da će Ethereum porasti 35 puta. Preporučene kriptovalute poput Bitcoin Hyper-a bilježe brzi rast.

Ark Invest, pod vodstvom poznate investitorice Cathie Wood, predviđa da bi cijena Ethereuma (ETH) mogla porasti otprilike 35 puta u odnosu na trenutne razine, dosegnuvši 166.000 dolara po tokenu.

Prognoza se temelji na potencijalu Ethereuma kao blockchain mreže s funkcionalnošću pametnih ugovora i sve većim brojem primjena u stvarnom svijetu.



Pozadina prognoze rasta Ethereuma od 35x

Razlog Cathie Wood za vrednovanje Ethereuma jest njegova višestruka korisnost.

Dok je Bitcoin (BTC) pozicioniran kao pohrana vrijednosti u obliku digitalnog zlata, ETH nudi drugačiju vrijednost kao blockchain platforma koja koristi funkcionalnost pametnih ugovora.

Ova funkcionalnost omogućava automatsko izvršavanje ugovora kada su zadani uvjeti ispunjeni.

Stručnjaci očekuju da će Ethereum imati stvarne primjene u mnogim sektorima, uključujući nekretnine, financije i zdravstvo.

Na mreži je već izgrađeno tisuće decentraliziranih aplikacija (dApps), a budućnost izgleda obećavajuće.

Prijelaz Ethereuma na PoS, dovršen u rujnu 2022., smanjio je potrošnju energije za 99,95% i pridonio poboljšanju skalabilnosti mreže.

Ova tranzicija učvrstila je Ethereum kao imovinu sa sličnim obilježjima američkih državnih obveznica.



Izazovi za ostvarenje prognoze rasta od 35x

Prognoza Cathie Wood temelji se na tehnološkim prednostima i potencijalu rasta Ethereuma.

Tržišna kapitalizacija od 20 bilijuna dolara približno je polovica trenutne tržišne kapitalizacije cijelog S&P 500, koja se kreće između 40 i 45 bilijuna dolara.

Ako se ovo predviđanje ostvari, ulaganje od 1.000 dolara vrijedilo bi približno 54.330 dolara, dok bi ulaganje od 10.000 dolara vrijedilo 543.300 dolara.

Međutim, ovakve optimistične prognoze treba uzeti s dozom opreza.

Glavni ARK Invest ETF zabilježio je pad od 4% u posljednjih pet godina, dok je S&P 500 porastao 76%.



BTC povezana preporučena kriptovaluta: Bitcoin Hyper

Dok prognoza rasta Ethereuma od 35x privlači pažnju, preporučene kriptovalute povezane s Bitcoinom također privlače interes investitora.

Među njima se posebno ističe Bitcoin Hyper (HYPER).

Prema white paper-u, cilj je riješiti probleme Bitcoina, poput sporih transakcija i visokih naknada, te dramatično povećati njegovu praktičnost.

Projekt je dizajniran kao prvo Bitcoin L2 rješenje na svijetu, koristeći tehnologiju Solana Virtual Machine (SVM) za omogućavanje brze izvedbe pametnih ugovora na Bitcoinu.

Tehnička značajka Bitcoin Hyper-a jest da postiže Solana-razinu brzine obrade, dok istovremeno zadržava robusnu sigurnost Bitcoina.

Očekuje se da će to dovesti do stvaranja ekosustava temeljenog na Bitcoinu, uključujući DeFi, NFT-ove i igre.

Pretprodaja je već prikupila više od 13 milijuna dolara, što ukazuje na velika očekivanja oko kupnje HYPER tokena.

Prognoze cijene za Bitcoin Hyper navode da bi mogao dosegnuti 0,21 dolara do kraja 2025. godine, a do 2030. porasti čak do 1,90 dolara.



Ethereum kao temelj pametnih ugovora i DeFi ekosustava

Ethereum se nameće kao osnova za pametne ugovore i razvoj DeFi ekosustava.

Bitcoin Hyper, s druge strane, igra drugačiju ulogu – predstavlja inovativno rješenje koje kombinira robusnu sigurnost Bitcoina s velikom brzinom obrade Solane.