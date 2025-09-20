Naši Portali
NAPETOSTI NA ISTOKU EUROPE

Estonija aktivirala članak 4 NATO-a: Evo što sada slijedi. Reagirali i Rusi

Ruski vojni avioni upali u zračni prostor Estonije
Švedska vojska
Autori: Branka Vojnović/Hina, Marija Bakula/Hina
20.09.2025.
u 16:13

Članak 4. NATO-a predviđa razgovore među saveznicima ako članica smatra da je ugrožena njezina "teritorijalna cjelovitost, politička neovisnost ili sigurnost"

Zemlje NATO-a planiraju se sastati početkom sljedećeg tjedna kako bi razgovarale o ruskom kršenju estonskoga zračnog prostora koji su povrijedila tri ruska borbena zrakoplova, kako je izvijestila Estonija, rekao je glasnogovornik saveza za dpa u subotu.  Konzultacije će se održati prema Članku 4. Sjevernoatlantskoga ugovora, rekao je, bez navođenja točnog datuma razgovora. Članak 4. NATO-a predviđa razgovore među saveznicima ako članica smatra da je ugrožena njezina "teritorijalna cjelovitost, politička neovisnost ili sigurnost".

Estonija je zatražila konzultacije nakon što je u petak ujutro otkrila tri ruska borbena zrakoplova MIG-31 u svojem zračnom prostoru bez odobrenja. Rusija je demantirala estonsku izjavu, navodeći da nije prekršila nikakve granice. Poljska je u petak također izvijestila da su se dva ruska borbena zrakoplova približila poljskoj platformi za bušenje u Baltičkom moru na maloj visini, kršeći sigurnosnu zonu.

Rusija napala zapadnu Ukrajinu, Poljska poslala zrakoplove

Poljski i saveznički zrakoplovi rano u subotu poletjeli su kako bi zaštitili poljski zračni prostor nakon što je Rusija pokrenula zračne napade na zapadnu Ukrajinu u blizini granice s Poljskom, izjavila je ta članica NATO saveza. "Poljski i saveznički zrakoplovi provode operacije u našem zračnom prostoru, a sustavi kopnene zračne obrane i radarskog izviđanja najvišem su stanju pripravnosti", objavilo je poljsko operativno zapovjedništvo na X-u. Rano u subotu gotovo je cijela Ukrajina bila pod upozorenjima o zračnim napadima nakon što je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo upozorilo o ruskim napadima dronovima i raketama, prenosi Reuters.

Rusija napala Ukrajinu raketama i dronovima, tri osobe poginule

Rusija je tijekom noći na subotu pokrenula još jedan val zračnih napada na nekoliko ukrajinskih regija, ubivši tri osobe i ranivši desetke, rekao je u subotu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Zelenski je rekao da je ruska vojska u napadima koristila 40 raketa i krstarećih projektila, te oko 580 dronova. Pod vatrom su se našle Dnjepropetrovska, Nikolajevska, Černihivska i Zaporiška regija, rekao je Zelenskij, kao i naselja u područjima Poltave, Kijeva, Odese, Sumija i Harkiva.

Jedna je osoba poginula, a 26 ozlijeđeno u jugoistočnoj regiji Dnjepropetrovsk, napisao je regionalni guverner Serhij Lisak na Telegramu. Rekao je da su u kombiniranom napadu dronovima i raketama oštećene stambene i poljoprivredne zgrade, te industrijski objekti. Ukrajina je dokazala da može zaštititi sebe i Europu, napisao je Zelenskij na Telegramu. Pozvao je na zajedničko djelovanje kako bi se stvorio sigurnosni štit nad zemljom, ojačala protuzračna obrana, povećala isporuka oružja i udvostručile sankcije Rusiji. Ukrajina se već više od tri i pol godine brani od pune invazije susjeda.

FOTO Vojni mimohod u Beogradu: Vučić pozvao građane, ali mnogi nisu dobrodošli
Ruski vojni avioni upali u zračni prostor Estonije
1/26
Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija NATO Estonija

