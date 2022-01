Večernjakov novinar na prosvjedu u Bruxellesu: Eskaliralo nasilje, bačen suzavac. Pojavili se i pripadnici plavih kaciga iz Srebrenice

U nedjelju 23. siječnja glavni grad Europske unije ponovno su "zauzeli" prosvjednici protiv korona mjera i cijepljenja. Na veliki europski prosvjed u Bruxellesu stigli su i brojni državljani drugih europskih zemalja, pa tako ima i dosta Nizozemaca, ispričao je naš reporter iz Bruxellesa Tomislav Krasnec. Prosvjednici su se okupili pored zgrada europskih institucija, Europske službe za vanjske poslove, Europske komisije, itd.

Također, na prosvjed su stigli i nizozemski bivši pripadnici UN-ovih "plavih kaciga" u BiH, a jedan od njih rekao je da je bio i u Srebrenici te da ju je među zadnjima napustio. On je u to vrijeme radio u bolnici.

Kazao je kako su stigli na prosvjed kako bi ljudima pokazali kako se može mirno prosvjedovati i bez nasilja, no baš u tom trenutku prosvjednici su krenuli bacati baklje, što je rezultiralo eskalacijom nasilja, a policija je u jednom trenu trebala i intervenirati suzavcima.

Sve možete pogledati u videu:

Nekoliko zastupnika u Europskom parlamentu pozivalo je na ovaj prosvjed, među njima i Ivan Vilibor Sinčić.

« Demonstration for democracy » in #brussels on Sunday 23rd of January , as this international protest gathers protesters from all Europe.

Not less than 460 associations organized this protest #Europe #Belgium #belgique #Bruxelles #23janvier2022 (1/2) pic.twitter.com/rBFIeDVvWa