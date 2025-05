Erlić nema većinu u vijeću, a mora i u drugi krug. No, ključ pobjede mu je u rukama poznatog igrača…

Hoće li Zadar (p)ostati HDZ-ova kula od DOMINA? Baš podrška Damira Biloglava šefa zadarskog DOMINA mogla bi biti jezičac na vagi HDZ-u da nakon četiri godine “izgnanstva” iz gradskog vijeća opet stoluje i tamo, a može se dogoditi da se ta kula i sruši i oporba s istim tim DOMINO-m opet složi većinu od 14 mandata. Sve najvjerojatnije ovisi o tome tko će pobijediti u utrci za gradonačelnika u kojoj je u prvom krugu Šime Erlić osvojio oko 40, a SDP-ov Daniel Radeta oko 21 posto.

Šime Erlić HDZ-u je i s tristotinjak glasova manje osvojenih u prvom krugu nego što ih je osvojio i još uvijek aktualni HDZ-ov gradonačelnik Branko Dukić, svojoj stranci donio dva mandata više u gradskom vijeću i imat će 13 mandata. SDP ovaj put bez Akcije mladih s 1300 glasova manje nego 2021.godine osvojio je sedam mandata, Ričard sada samo tri naspram ranije sedam, a tri je osvojio i nezavisni Ivo Žuvela i dakako 27. potrebiti glas za natpolovičnu većinu bit će od Damira Biloglava (DOMINO). Postotci koje su osvojili kandidati za gradonačelnika i uvjerljivo više glasova danih Šimi Erliću u prvom krugu pokazuju da je zasad Andrej Plenković pogodio s manevrom slanja u Zadar ministra, a koji je prije svega na svojoj strani zadržao stalno HDZ-ovo biračko tijelo i iskoristio slabiju izlaznost.

Izbore je obilježilo i pasiviziranje onih koji opet nisu znali za koga će glasovati i opet su bojkotirali izbore. Porazna izlaznost od 36 posto prije svega pak ide na dušu oporbi koja ih nije uspjela motivirati. I Daniel Radeta je na ovim izborima zadržao SDP-ovo biračko tijelo ovaj put doduše pojačano s Možemo, a ostali su ipak na kraju ostali epizodisti. Ričard je ionako tvrdio da je sit “fejsbuk politike”, Žuvela nije ponovio sjajan rezultat s prošlih izbora za župana i u Gradu, a nakon 12 godina nestala je iz gradskog vijeća Akcija mladih… I sad HDZ i SDP čekaju drugi krug. I Šime Erlić i Daniel Radeta vjeruju u pobjedu, a tko će je i ostvariti ovisi dijelom o kampanji u drugom krugu koja bi mogla biti žestoka i to i na osobnoj razini, ali to presudno po svemu sudeći biti neće. Prije će biti da će o svemu odlučiti ljudi na terenu i sposobnost onih koji su jači i od Šime i od Daniela. Onih koji mogu na izbore izvući Zadrane drugi put u dva tjedna. Možda, ali samo možda i one koji su prvi krug bojkotirali. -Htjela sam postaviti pitanje Božidaru Kalmeti, ali upravo je otišao…- rekla je nakon pobjede HDZ-a u prvom krugu izbora jedna zadarska novinarka…

Vječni zadarski HDZ-ov moćnik je i ovaj put svoje obavio i prije novinarskog pitanja vjerojatno otišao iza svjetla pozornice vući konce za drugi krug već u izbornoj noći. Čak 32 godine stolovanja šefa zadarskog HDZ-a na razne načine, po mnogima, a pogotovo po gotovo uvijek istim i za prednost dovoljnim HDZ-ovim brojkama, definitivno potvrđuje da Kalmeta zna politiku i veliki je adut HDZ-u unatoč brojnim prozivkama, optužnicama, suđenjima…Kalmeta(HDZ) zna u Zadru… Ima li i SDP takvog igrača?