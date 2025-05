Ovo su najčudnija biračka mjesta u državi. Građani se ne bune: 'Blizu mi je, a još mi i plate'

Kad zamislimo biračko mjesto, pomislimo na školsku učionicu, sportsku dvoranu ili društveni dom. No, u Hrvatskoj se na izborima glasa i na mnogo neobičnijim lokacijama – u privatnim kućama, kontejnerima, starim trgovinama, pa čak i u nekadašnjim kafićima. Iako te adrese ne djeluju kao ključne točke demokracije, one to u lokalnim sredinama itekako jesu. Tamo gdje infrastruktura izostane – snalazi se kako znaš i možeš.

Primjerice, u Dugom Selu Lasinjskom, selu kraj Pokupskog u blizini Gline, kako piše 24sata i ove se godine glasalo u kontejneru, baš kao i 2021. nakon razornih potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji. No još zanimljivijih primjera ima diljem Hrvatske. U selu Desne, u općini Kula Norinska (Dubrovačko-neretvanska županija), mještani već godinama svoje biračko pravo ostvaruju – u kući Vedrana Bebića.

– Prije smo imali školu, ali ona se s godinama urušila i propala. Kad više nije bilo gdje glasati, iz općine su došli do mene – prisjeća se Vedran. Njegova kuća tako je već šest godina službeno biračko mjesto. Na ulazu stoji natpis: "Biračko mjesto 1, Desne, kuća Vedrana Bebića". U prizemlju, nekada zamišljenom kao prostor za restoran, sada je izborna soba. Ima toalet, 80 kvadrata prostora, a Vedran kaže da ne sudjeluje u organizaciji izbora – samo iznajmljuje prostor. – Meni je to i zgodno, ne moram nigdje ići glasati, a ni ljudi iz sela nisu brojni – nasmijano dodaje za 24sata.

No, to bi uskoro moglo postati prošlost: – Plan je da se za par mjeseci sagradi višenamjenska kućica na igralištu, gdje će ubuduće biti biračko mjesto – otkriva. Slična situacija je i u mjestu Bratuš, u općini Baška Voda, gdje se birači okupljaju u montažnoj kućici Mjesnog odbora, postavljenoj odmah uz more.

– To je zapravo montažna kućica, ne mobilna, jer nema kotače – pojašnjava Ante Jurišić, direktor Turističke zajednice Općine Baška Voda. Dodaje da je dana na korištenje TZ-u ugovorom s općinom i da je znatno komfornija od prethodnog prostora u kojem se glasalo: – Nije zidana, ali je dovoljno prostrana za naše potrebe.

