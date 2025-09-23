Erdogan: 'Izrael zloupotrebljava Hamasove napade za provođenje genocida u Gazi'

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da izraelska vlada zloupotrebljava teroristički napad palestinskog islamističkog Hamasa kao izliku za provođenje genocida u Gazi, u svome govoru pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda u utorak.

- Ovo nije borba protiv terorizma. Ovo je politika okupacije, prisilnog raseljavanja, progonstva, genocida ili, još preciznije, politika masovnog ubijanja, izvedena pod izlikom incidenta od 7. listopada - rekao je svjetskim čelnicima okupljenim u New Yorku na Općoj raspravi.

Tijekom svoga govora, Erdogan je pokazao nekoliko fotografija očajnih Palestinaca u Gazi u centrima za raspodjelu hrane, izgladnjelu djecu i uništenje uzrokovano žestokim izraelskim bombardiranjem Gaze u protekle dvije godine. - Genocid se nastavlja u Gazi - rekao je Erdogan. - Čak i sad dok se sastajemo, nevini ljudi umiru. - dodao je.

Erdogan je upozorio da "to ludilo hrani antisemitizam" te je rekao svjetskim čelnicima da je šutnja u doba takvih zločina jednaka sudioništvu. - Primirje se mora što je prije moguće dogovoriti u Gazi - rekao je te dodao da "genocidna ekipa" odgovorna za posljednju krizu "mora odgovarati". Erdogan je kritizirao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, rekavši da nema interesa za mir i oslobađanje preostalih talaca u Gazi.

Također se osvrnuo na medijsko praćenje rata, rekavši da je "dosad Izrael namjerno ubio 250 novinara koji su radili za nacionalne i međunarodne medije u Gazi te je zabranio svaki ulazak u Gazu". Posebna izvjestiteljica UN-ova Vijeća za ljudska prava za slobodu izražavanja, Irene Khan, također je optužila Izrael da namjerno ubija novinare kako bi prikrio svoje zločine. Izrael, s druge strane, optužuje UN-ovo Vijeće za ljudska prava i njihove izvjestitelje kao pristrane.