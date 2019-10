'Erdoğan je opsjednut Osmanskim Carstvom, neće stati samo na Siriji!'

Amerikanci su nas opet prevarili! Sporazum koji je postignut s Turskom dvosmislen je i postoje točke koje je potrebno razjasniti. Amerikanci traže samo povlačenje Kurda, ali ne i turskih okupatorskih snaga i terorista koji ratuju uz njih”, kazao je ekskluzivno za Večernji list kurdski političar i član kurdske jedinice nacionalne obrane Rizan Hiddwo, ističući kako je i Erdoğan potvrdio da je na sastanku s Penceom dogovorio stvaranje sigurne zone na području Sirije koje će se protezati duž granice na 440 kilometara i doći do istoka do iračke granice dok će biti duboko 32 kilometra te da nema riječi o povlačenju turskih snaga.

– Priča o zaštićenoj zoni velika je prijevara jer Erdoğan želi okupirati dio Sirije i pripojiti je Turskoj. Najveći dokaz o tome je to što je on davno rekao kako je taj dio Sirije zapravo turski teritorij i treba ga vratiti. Nažalost, tu okupaciju i mijenjanje granice sultan Erdoğan radi uz pomoć međunarodne zajednice koja mu je to dopustila. Povlačenje američkih snaga iz Sirije i blaga reakcija zapadnog svijeta koji traži od Erdoğana samo zaustavljanje vojne operacije, mi kao Kurdi, smatramo potihom potporom i davanjem zelenog svjetla Erdoğanu koji je, nažalost, opsjednut Osmanskim Carstvom i želi biti novi paša i sultan. Ako ga svijet sad ne zaustavi, imat će s njim veliki problem. Njegova pretenzija nije samo prema Siriji već i prema Iraku i ostalim zemljama u susjedstvu – govori Rizan Hiddwo priznajući kako su Kurdi po tko zna koji put ispali naivni i vjerovali Donaldu Trumpu koji ih je samo iskoristio kao topovsko meso da postigne svoje ciljeve.

Dijalog s Damaskom

– Kao kurdski političar, od početka sam na svim sastancima upozoravao Kurde da moraju biti oprezni u suradnji s Amerikancima. Kada je 2015. godine osnovano savjetodavno demokratsko vijeće Kurda u Siriji, jasno sam rekao: “Ako želite surađivati s Amerikancima, potpišite memorandum o suradnji, nemojte vjerovati samo na riječ, jer tko god bio na vlasti u SAD-u, taj će nas prevariti.” Još tada sam rekao da je jedini spas za Kurde dijalog s Damaskom i sirijskim predsjednikom Basharom al-Assadom. Bilo kakve kombinacije ili dogovori s drugima Kurdima neće donijeti ništa dobro. Možemo imati kontakt s ostalim zemljama svijeta, ali to treba biti isključivo taktički i pragmatično, Kurdi u Siriji imaju nekoliko političkih stranaka. Mi nismo država da s nekim surađujemo. Mi se nalazimo i živimo stoljećima u našoj domovini Siriji i logično bi bilo da surađujemo sa sirijskim predsjednikom Basharom al-Assadom i centralnom vlašću u Damasku.

Ono što sam govorio 2015. i što su mnogi moji politički protivnici osporavali i a priori odbijali, danas su prvi koji su pohitali i pozvali Bashara Al-Assada i sirijsku vojsku da ih spasi nakon što im je Donald Trump drugi put zabio nož u leđa – govori Rizan Hiddwo, nadajući se da je to zadnje što su Kurdi vjerovali Donaldu Trumpu, jer kako kaže, gledajući kroz povijest, Amerikanci su uvijek prevarili Kurde i nikada nisu bili fer i korektni prema njima. – Kurdi su ponovno prevareni kao i uvijek do sada tijekom povijesti. Kada je prije više od 100 godina napravljena nova karta Bliskog istoka kakav danas znamo, voljom Britanije i Francuske, Kurdi su ostali bez države – govori Rizan Hiddwo tvrdeći da iza svih nevolja i prijevara kroz koje su Kurdi prolazili tijkom povijesti stoje upravo Amerikanci.

Ističe da su od početka Amerikanci znali kako su borci Jedinice narodne zaštite (YPG) u Siriji ljevičari i da je njihov ideolog upravo Abdullah Öcalan jer u svim njihovim prostorijama, kampovima, i kućama gdje su boravili bile su Öcalanove slike.

Foto: KHALIL ASHAWI/REUTERS/PIXSELL

– Amerikancima koji su ga 1997.godine proglasili teroristom i uhvatili ga i predali Turskoj, nije smetalo. Iskoristili su nas za borbu protiv terorističke organizacije Islamske države. Naoružali su nas, financirali i obučavali. Više od 11 tisuća Kurda dalo je živote u borbama protiv ISIL-a, da bi američki predsjednik Donald Trump, kako bi oprao svoju savjest i izdajničku odluku o povlačenju američkih snaga i ostavljanje Kurda na milost i nemilost sultanu Erdoğanu, kazao kako je Kurdistanska radnička stranka (PKK) koja desetljećima gerilski ratuje protiv Turske “možda” i veća “teroristička prijetnja” od džihadističke skupine Islamske države. Ako je Trump sve vrijeme surađivao s kurdskim teroristima, kako ih naziva sad kada ih više ne treba, trebao je napustiti predsjedničku funkciju i pustiti da mu američki sudovi sude zbog financiranja i naoružavanja “terorista”. Američki sudovi ne bi trebali suditi samo Donaldu Trumpu već i Baracku Obami i čitavoj njihovoj administraciji jer su oni, kako tvrdi Trump, surađivali s teroristima.

Oni koji naoružavaju, financiraju i daju logističku potporu “teroristima” moraju odgovarati pred pravdom više nego sam terorist. Amerikanci i zapadne zemlje potrošili su desetak milijardi dolara u naoružavanje kurdskih boraca u borbama protiv ISIL-a. Danas zapovjednik kurdskih snaga Mazlum Abdi, prije rata u Siriji bio je jedan od zapovjednika PKK-a, a to Amerikanci znaju. Ako danas Donald Trump govori da je PKK teroristička organizacija, zašto se s njim onda sastao i ministar obrane i mnogi visoki dužnosnici Pentagona? Ne samo to nego su imali i zajednički stožer u kojem se dogovarala borba protiv ISIL-a. Sa zapovjednikom kurdskih snaga, Mazlumom, sastali su se gotovo svi političari u američkoj administraciji i Pentagonu, ne samo u vrijeme Trumpa već i u vrijeme Baracka Obame. Ako je PKK opasniji od ISIL-a, kako kaže Trump, to znači da je zapovjednik Mazlum opasniji od vođe terorističke organizacije Islamske države, Abu Bakr al-Bagdadija. Umjesto da s njim sjede i dogovaraju strategiju borbe protiv ISIL-a, trebali su raspisati nagradu od 50 milijuna dolara za bilo kakvu informaciju o njemu kako to čine za teroriste... to je licemjerje i sramota za Donalda Trumpa i ostale američke dužnosnike – kazao je Rizan Hiddwo ističući da je četiri godine američka administracija koristila Kurde kao adut kojima je radila pritiske čas na Ruse, čas na Irance, pa na Tursku, a i na samog Bashara al-Assada.

– Četiri godine surađujemo s Amerikancima, ali nikada nismo potpisali nikakav memorandum ili sporazum o suradnji. Mnogo puta sam pitao i američke dužnosnike zašto s nama ne žele potpisati nikakav sporazum, a njihov je odgovor bio kako nije sve u memorandumu i sporazumu te kako su oni došli da nas zaštite i da ostvarimo svoja prava – naglasio je Rizan Hiddwo ističući kako nepotpisivanje bilo kakvog sporazuma s predstavnicima političkog i vojnog krila Kurda zapravo znači njihovo nepriznavanje kurdskog legitimiteta.

– Žao mi je što moji drugovi, kurdski političari, nisu od početka shvatili da je zapravo Americi bitan samo njihov interes i nije ih briga za Kurde koje smatraju samo brojkama. Mi smo trebali prekinuti svu suradnju s Amerikancima i administracijom Donalda Trumpa nakon operacije Štit Eufrata 2016. godine kada su Amerikanci isto učinili, povukli su se i dali su Erdoğanu zeleno svjetlo za vojnu operaciju. U tim je borbama poginulo mnogo kurdskih boraca i na tisuće civila, a izbjeglo nekoliko desetaka tisuća civila. Turska vojska okupirala je veliki broj sela i gradova uključujući i grad Afrin, moj rodni grad. Danas na tim teritorijima, koji su pod okupacijom turske vojske, nema nikakvih naznaka da je to ikada bilo sirijsko ili kurdsko jer ondje su se naselili Turci i vije se turska zastava. Umjesto arapskog ili kurdskog, u školama se uči turski jezik – govori Rizan Hiddwo vjerujući da će sada dolazak sirijske vojske drastično promijeniti situaciju na terenu.

Erdoğanovo etničko čišćenje

– Sporazum, koji smo postigli s centralnom vlašću u Damasku u raspoređivanju sirijske vojske, trebali smo sklopiti davno. Jer, jedini tko će nas štiti je naša vojska. Oni su tu dobro prihvaćeni i mi ćemo se rame uz rame braniti od turske agresije na našu zemlju. Mi smo Sirijci bili i ostat ćemo vječno. A zadatak središnje vlasti u Damasku je da nas štiti kao sirijski narod te da čuva integritet i suverenitet sirijske države – govori Rizan Hiddwo ističući da ako Erdoğan želi sukob sa sirijskom, ruskom i iranskom vojskom neka napadne kurdsko područje gdje je ušla sirijska vojska.

– Sirijska vojska odlučna je braniti svoj teritorij i ne vjerujem da će Erdoğan imati toliko hrabrosti i napasti sirijsku vojsku. Siguran sam da NATO neće braniti Erdoğana koji sam sebe doveo do ruba pakla – naglasio je Rizan Hiddwo ističući kako je operacija istočno od rijeke Eufrat za koju Erdoğan tvrdi da njom uspostavlja “sigurnu zonu” u koju Turska želi smjestiti dva milijuna sirijskih izbjeglica zapravo ima drugi cilj.

– Ono što Erdoğan danas radi je klasično etničko čišćenje. Osim Kurda koje je protjerao, potjerao je kršćane i Armence i ostale etničke skupine. Tamo će naseliti, uz Arape sunite, i velik broj Turkmena, kako bi promijenio demografsku sliku. Erdoğan koji je opsjednut Kurdima, zapravo, pod izlikom borbe protiv terorizma želi okupirati dio teritorija Sirije koje je bogato vodom, naftom i plodnim tlom. Okupacijom dijela Sirije i najavom okupacije dijela Iraka Erdoğan želi ostvariti svoj san i postaviti granice Osmanskog Carstva prema karti iz 1921. – istaknuo je Rizan Hiddwo napominjući kako je Erdoğan još 2012. godine dok je još bio premijer, u svom programu uz širenje ideologije Muslimanskog bratstva u svijetu jasno i glasno kazao kako se Turska angažira u regiji jer je to područje prije pripadalo Osmanskom Carstvu koje želi obnoviti.

– Erdoğanov san da postane novi sultan neće biti ostvaren jer mi, Kurdi, nećemo mu nikada dati mir i uvijek ćemo se suprotstavljati njegovoj luđačkoj i agresivnoj politici prema Kurdima. Apeliram na Međunarodnu zajednicu da što prije zaustavi krvavi pohod Erdoğana jer njegova je intencija je genocidna. Ono što su Turci radili s Armencima, danas rade s Kurdima. Nećemo valjda nakon sto godina ponovno raspravljati je li Erdoğan izvršio genocid nad Kurdima, kao što se danas raspravlja o genocidu nad Armencima. Kurdi su narod koji voli život i želimo živjeti ponosno i na svom ognjištu – odlučan je Rizan Hiddwo.