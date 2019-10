Erdoğan nastavio akciju protiv Kurda unatoč primirju

Unatoč postignutom dogovoru američkog potpredsjednika Mikea Pencea i turskog lidera Recepa Tayyipa Erdoğana o suspenziji vojne ofenzive na sjeveroistoku Sirije na pet dana kako bi se kurdske snage povukle, žestoke borbe i dalje se nastavljaju.

Granate i oružana paljba odzvanjaju oko sjeveroistočnoga sirijskog grada Ras al-Aina u kojem je poginulo najmanje pet civila. Naime, tursko topništvo nije utihnulo ni u jednom trenutku nakon postignutog dogovora o primirju. Iz turskoga grada Ceylanpinara čula se paljba iz automatskog oružja i granatiranje duž granice oko Ras al-Aina, a nad jednim dijelom sirijskoga grada dizao se gust dim. Iako su Kurdi pristali na prekid vatre, njima taj sporazum baš i nije jasan.

– Amerikanci od Kurda samo traže povlačenje njihovih snaga, a nitko nije spomenuo povlačenje turske vojske i paravojnih formacija te džihadističkih skupina koje ratuju uz njih – kazao je zapovjednik SDF-a Mazlum Kobani.

S druge strane, Erdoğan kaže da je na sastanku s Penceom dogovorio stvaranje sigurne zone na području Sirije koja će se protezati duž granice 440 kilometara, doći na istoku do iračke granice i biti široka 32 kilometra. Pritom nije htio otkriti hoće li to stvoriti vojnim putem ili pregovorima te bi li tu zonu kontrolirala turska ili sirijska vojska. Dok Donald Trump postignuti dogovor vidi kao spašavanje “milijuna života”, analitičari smatraju da je on zapravo Erdoğanova “potpuna pobjeda”.

Naime, kako tvrde analitičari, bude li se dogovor poštovao i Kurdi se povuku, to će značiti postizanje svih ciljeva koje je Turska najavila kad je počela napad 9. listopada – kontrolu pojasa Sirije koji Erdoğan naziva “sigurnom zonom” i koji će Turska dobiti na pladnju bez ispaljena metka. Međutim, iako su Kurdi pristali na primirje, pitanje je hoće li povući svoje borce. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad, čije se snage već gledaju u oči s turskim vojnicima, obećao je da će se turskoj ofenzivi suprotstaviti svim legitimnim sredstvima da bi čuvao suverenitet i integritet Sirije.

