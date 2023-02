EMSC: Do drugog potresa bio je aktivan jedan rasjed, a onda se pokrenuo drugi

Prof. dr. sc. Marijan Herak s Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu objasnio je danas za Večernji list zašto je potres koji je u ponedjeljak ujutro pogodio Tursku i Siriju bio tako razoran. Ukratko, do potresa je došlo blizu tromeđe Arapske i Afričke ploče te Anatolijskog tektonskog bloka, a situaciju je dodatno pogoršalo što se rasjed aktivirao na duljini od 200 kilometara, te dubini od 50 kilometara.

Nama laicima takve je stvari ipak teško zamisliti, no u pomoć je spremno priskočio EMSC odličnim vizualima koji jasno pokazuju međe na kojima se ove tri aktivne tektonske ploče sudaraju duboko ispod turskoga tla. "Aktivnost naknadnih potresa je velika s više od stotinu do sada prijavljenih podrhtavanja jačih od 3 po Richteru. Proširili su se više od 200 km duž rasjeda, što ukazuje na obostrano puknuće od epicentra (što je također u skladu s oštećenjima)" navode iz servisa nakon prvog jakog potresa.

Aftershock activity is high with more than one hundred M>3 located so far. They spread along more than 200 km along the fault, suggesting a bilateral rupture from epicenter (which is also consistent with damage in N. #Syria. #deprem #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/vYLkfRybKN