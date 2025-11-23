Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 48
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
NEMA PRAVE GRANICE

Elitna vojna grupa sije strah u europskoj državi: 'To je problem koji treba vrlo brzo riješiti'

Kina
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
23.11.2025.
u 10:28

Čak i kada se suradnja službeno bavi „neutralnim“ temama poput klimatskih promjena, umjetne inteligencije ili zdravstva, stručnjaci upozoravaju da u Kini ne postoji prava granica između civilnog i vojnog sektora.

Vodeća britanska sveučilišta, među kojima su Oxford, Cambridge, Imperial College London i Southampton, aktivno sudjeluju u znanstvenoj i obrazovnoj suradnji s kineskim institucijama koje su izravno povezane s Narodnooslobodilačkom vojskom i strategijom 'vojno-civilne fuzije' Komunističke partije Kine tvrdi The Telegraph. Pišu i da ta partnerstva, često prikazana kao civilna i akademska, doprinose modernizaciji jedne od najbrže rastućih vojnih sila na svijetu i to unatoč višegodišnjim upozorenjima britanske i američke obavještajne službe. Najspornije veze su one s tzv. 'Sedam sinova nacionalne obrane', grupom od sedam elitnih kineskih sveučilišta koja su osnovana isključivo radi jačanja vojnih sposobnosti Kine i nalaze se pod izravnim nadzorom državnih obrambenih agencija.

Sveučilište u Southamptonu vodi zajednički institut s Tehničkim sveučilištem u Harbinu (specijalizirano za podmornice, podvodne dronove i pomorske energetske sustave). Zajedničko istraživanje iz 2025. bavilo se poboljšanjem detekcije dronova i koordinacije više brodova, tehnologije koje imaju očiglednu vojnu primjenu. Pekinški institut za tehnologiju, koji je razvio prvu kinesku dvostupanjsku hipersoničnu raketu i prvi laki tenk, navodi aktivna partnerstva s najmanje pet britanskih sveučilišta.

Čak i kada se suradnja službeno bavi „neutralnim“ temama poput klimatskih promjena, umjetne inteligencije ili zdravstva, stručnjaci upozoravaju da u Kini ne postoji prava granica između civilnog i vojnog sektora. "Svako znanje ili tehnologija koja se podijeli kroz zajedničke programe na kraju se može preusmjeriti u vojnu primjenu", kaže Cheryl Yu, stručnjakinja za Kinu iz američke Zaklade Jamestown. "To je srž Xi Jinpingove strategije vojno-civilne fuzije", poručuje. 

Oxford, Cambridge i Londonska škola ekonomije (LSE) imaju stalne sporazume sa sveučilištima pod nadzorom kineske državne agencije SASTIND, koja upravlja razvojem oružja. Oxford u industrijskom parku Suzhou vodi centar koji kineske vlasti koriste kao 'offshore inovacijsku bazu' za prijenos zapadne tehnologije i stručnosti. Suradnja ide i dalje od sveučilišta. Više od 40 britanskih visokoškolskih ustanova povezano je s kineskim institucijama optuženim za sudjelovanje u progonu Ujgura u pokrajini Xinjiang. Većina spomenutih sveučilišta tvrdi da „temeljito provjeravaju“ partnere i da se pridržavaju britanskih propisa. Southampton tvrdi da „ne podržava vojna istraživanja“, dok South Bank University kaže da je prekinuo vezu s kineskim partnerom. Oxford, Cambridge i drugi inzistiraju da su njihove aktivnosti isključivo civilne.

Međutim, bivši britanski ministar obrane i obrazovanja sir Gavin Williamson upozorava. "Sveučilišta su ponekad naivna u razumijevanju kako funkcionira Narodna Republika Kina. To dovodi do krađe intelektualnog vlasništva i stvaranja ranjivosti u našim vlastitim obrambenim sustavima", kazao je.  Unatoč zajedničkom upozorenju MI5 i FBI-a iz 2022. o kineskoj špijunaži, broj novih sporazuma između britanskih i kineskih institucija nastavlja rasti. Samo od tog upozorenja pa do danas, najmanje 23 britanska sveučilišta potpisala su nove ugovore s institucijama vjerojatno uključenim u vojna istraživanja, od čega pet sa 'sedam sinova nacionalne obrane', piše Telegraph.

Bijela kuća brani Trumpa nakon što je nazvao novinarku prasicom
Ključne riječi
Sveučilište Velika Britanija Kina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Summit zemalja G20 u Johannesburgu
Video sadržaj
31
NEVJEROJATNI RASPLET?

Trumpov plan je kapitulacija i Europe: Zapadni lideri šokirani i ogorčeni zbog opasnog presedana

Prije pregovora, predsjednik Zelenski upozorio je da zbog plana Ukrajina riskira gubitak dostojanstva i slobode ili gubitak podrške Washingtona. Ruski predsjednik Vladimir Putin opisao je plan kao osnovu za rješavanje sukoba, ali Moskva bi se mogla usprotiviti nekim prijedlozima u shemi, koji zahtijevaju od njezinih snaga da se povuku iz nekih područja koja su zauzele.

Učitaj još

Kupnja