Elitna vojna grupa sije strah u europskoj državi: 'To je problem koji treba vrlo brzo riješiti'

Vodeća britanska sveučilišta, među kojima su Oxford, Cambridge, Imperial College London i Southampton, aktivno sudjeluju u znanstvenoj i obrazovnoj suradnji s kineskim institucijama koje su izravno povezane s Narodnooslobodilačkom vojskom i strategijom 'vojno-civilne fuzije' Komunističke partije Kine tvrdi The Telegraph. Pišu i da ta partnerstva, često prikazana kao civilna i akademska, doprinose modernizaciji jedne od najbrže rastućih vojnih sila na svijetu i to unatoč višegodišnjim upozorenjima britanske i američke obavještajne službe. Najspornije veze su one s tzv. 'Sedam sinova nacionalne obrane', grupom od sedam elitnih kineskih sveučilišta koja su osnovana isključivo radi jačanja vojnih sposobnosti Kine i nalaze se pod izravnim nadzorom državnih obrambenih agencija.

Sveučilište u Southamptonu vodi zajednički institut s Tehničkim sveučilištem u Harbinu (specijalizirano za podmornice, podvodne dronove i pomorske energetske sustave). Zajedničko istraživanje iz 2025. bavilo se poboljšanjem detekcije dronova i koordinacije više brodova, tehnologije koje imaju očiglednu vojnu primjenu. Pekinški institut za tehnologiju, koji je razvio prvu kinesku dvostupanjsku hipersoničnu raketu i prvi laki tenk, navodi aktivna partnerstva s najmanje pet britanskih sveučilišta.

Čak i kada se suradnja službeno bavi „neutralnim“ temama poput klimatskih promjena, umjetne inteligencije ili zdravstva, stručnjaci upozoravaju da u Kini ne postoji prava granica između civilnog i vojnog sektora. "Svako znanje ili tehnologija koja se podijeli kroz zajedničke programe na kraju se može preusmjeriti u vojnu primjenu", kaže Cheryl Yu, stručnjakinja za Kinu iz američke Zaklade Jamestown. "To je srž Xi Jinpingove strategije vojno-civilne fuzije", poručuje.

Oxford, Cambridge i Londonska škola ekonomije (LSE) imaju stalne sporazume sa sveučilištima pod nadzorom kineske državne agencije SASTIND, koja upravlja razvojem oružja. Oxford u industrijskom parku Suzhou vodi centar koji kineske vlasti koriste kao 'offshore inovacijsku bazu' za prijenos zapadne tehnologije i stručnosti. Suradnja ide i dalje od sveučilišta. Više od 40 britanskih visokoškolskih ustanova povezano je s kineskim institucijama optuženim za sudjelovanje u progonu Ujgura u pokrajini Xinjiang. Većina spomenutih sveučilišta tvrdi da „temeljito provjeravaju“ partnere i da se pridržavaju britanskih propisa. Southampton tvrdi da „ne podržava vojna istraživanja“, dok South Bank University kaže da je prekinuo vezu s kineskim partnerom. Oxford, Cambridge i drugi inzistiraju da su njihove aktivnosti isključivo civilne.

Međutim, bivši britanski ministar obrane i obrazovanja sir Gavin Williamson upozorava. "Sveučilišta su ponekad naivna u razumijevanju kako funkcionira Narodna Republika Kina. To dovodi do krađe intelektualnog vlasništva i stvaranja ranjivosti u našim vlastitim obrambenim sustavima", kazao je. Unatoč zajedničkom upozorenju MI5 i FBI-a iz 2022. o kineskoj špijunaži, broj novih sporazuma između britanskih i kineskih institucija nastavlja rasti. Samo od tog upozorenja pa do danas, najmanje 23 britanska sveučilišta potpisala su nove ugovore s institucijama vjerojatno uključenim u vojna istraživanja, od čega pet sa 'sedam sinova nacionalne obrane', piše Telegraph.