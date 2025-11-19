Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva izdalo je upute svom osoblju da ne raspravljaju o tajnama u automobilima, uslijed strahova od "špijunaže Kine", izvještava britanski medij The Telegraph, a prenosi Global Times. Kineski stručnjaci reagirali su tvrdeći da ovaj potez odražava nepovjerenje prema kineskim proizvodima, te da mnogi u Zapadnom svijetu, uključujući UK, uporno šire neutemeljene, zastrašujuće narative o kineskoj tehnologiji.

Prema izvještaju, na vozilima MoD-a, koja uključuju električne automobile, postavljeni su "upozoravajući natpisi" koji zabranjuju vojnom osoblju raspravu o osjetljivim podacima, iz straha da bi kineska strana mogla prisluškivati te razgovore. Iako se u izvještaju navodi da ne postoji nikakav dokaz koji bi potvrdio da su podaci stvarno proslijeđeni trećim stranama, portparol MoD-a je pojasnio da se ova politika odnosi na sve civilne najmove vozila, a ne samo na električna.

Pukovnik Philip Ingram rekao je da je "svakome očito" da vozila koja koristi MoD imaju potencijal za prijenos podataka, uključujući podatke o uređajima povezanima s automobilom ili glasovne podatke. Prema njegovim riječima, MoD je trebao biti svjestan da bi kineska vlada mogla iskoristiti ovu mogućnost.

Zuo Xiaodong, potpredsjednik Kineskog instituta za sigurnost informacija, izjavio je za Global Times da su ove optužbe "izuzetno neodgovorne", budući da nije pružen nikakav dokaz za njihovu valjanost. Dodao je da širenje takvih strahova ukazuje na duboko ukorijenjeno antikinesko mišljenje unutar nekih zapadnih organizacija i medija, što dovodi do neutemeljenog nepovjerenja prema kineskim proizvodima.

Prema izvještaju, MoD je iznajmio stotine električnih vozila, uključujući ona proizvedena od strane kineske tvrtke, kako bi smanjio svoj ugljični otisak. Također, izvještava se da su neki električni automobili s kineskim komponentama zabranjeni da se parkiraju u blizini osjetljivih vojnih baza.

Zuo je istaknuo da su ovakve tvrdnje primjer neodgovorne i neutemeljene panike u vezi s kineskom tehnologijom, te da imaju skrivene motive za diskreditiranje kineskih proizvoda, posebno u kontekstu sve veće popularnosti kineskih električnih vozila koja nude konkurentne značajke i doprinosu zelenoj tranziciji.

Zuo je također napomenuo da globalna sigurnost na internetu predstavlja izazov za sve proizvođače automobila i države, a ne samo za Kinu. Međutim, insinuacije koje se odnose na Kinu i kineske proizvođače automobila jasno su dio šire strategije koja ima za cilj ograničiti rast kineske industrije električnih vozila na globalnom tržištu.

Slične optužbe iznesene su i ranije u vezi s kineskim vozilima u Europi, a zapadni mediji redovito izvještavaju o navodnim sigurnosnim propustima kod kineskih proizvođača. Zuo je zaključio da ove tvrdnje zanemaruju potrebu za međunarodnim tehnološkim povjerenjem i da bi takva iracionalna panika mogla narušiti globalnu suradnju u ključnim područjima kao što je zelena tranzicija. U isto vrijeme, kineski dužnosnici su se više puta usprotivili zapadnim političarima koji pokušavaju iskoristiti nacionalnu sigurnost kao izgovor za ograničavanje kineskih proizvoda i tvrtki.