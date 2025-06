Ekskluziva na Ugljanu, prvi Hilton na našem otoku

Ugljan je dobio novi hotel visoke kategorije. I to ne bilo kakav, riječ je o hotelu iz Hiltonove kolekcije koji bi, povrh svega, trebao raditi cijelu godinu. Prvi Hiltonov hotel na hrvatskim otocima ima 65 elegantno uređenih soba, a njegovi interijeri spajaju suvremeni komfor s tradicionalnim dalmatinskim elementima. Arhitektonsko rješenje uklopilo ga je u lokalni pejzaž; korišteni su prirodni materijali poput kamena i stakla, a okoliš je oplemenjen autohtonim zelenilom. Hotel Preko, Curio Collection by Hilton, u mjestu Preko, ima prostrani bazen sa sunčalištem i pomičnim staklenim stijenkama koje omogućavaju korištenje tijekom cijele godine, a spa zona nudi saune, razne masaže i tretmane za regeneraciju tijela i duha. Novi hotel smješten je uz more u srcu Preka, a cijeli projekt vrijedan 15 milijuna eura, koji bi to mjesto trebao lansirati u jadranske premium destinacije, sufinanciran je sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

– Otvorenje Hotela Preko nije samo nova investicija na turističkoj karti Hrvatske nego i primjer kako se vrhunsko hotelijerstvo može uskladiti s lokalnim vrijednostima i načelima održivog razvoja. Ponosni smo što smo dio priče koja donosi nova radna mjesta, podržava lokalne dobavljače i ostavlja pozitivan trag u zajednici – istakla je na otvorenju hotela klaster direktorica Hiltona Josipa Jutt Ferlan.

Jučerašnjem svečanom otvorenju nazočio je i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji je vijest o velikom događaju za turizam otoka Ugljana, ali i šire, podijelio na društvenim mrežama. "Otvorili smo prvi hotel brenda Hilton na hrvatskim otocima – hotel Preko, koji smo u okviru NPOO-a sufinancirali s pet milijuna eura. Ovakve investicije, posebno na otocima, doprinose gospodarskom razvoju zajednice i zato smo posebno zadovoljni što 90 posto svih djelatnika čini lokalno stanovništvo", zabilježio je ministar Glavina na Facebooku.

Inače, novi hotel Preko svojim će gostima nuditi privatne transfere brzim brodom do Zadra i drugih destinacija, a neće ih razočarati ni gastronomskom ponudom. Jelovnik hotelskog restorana, koncipiran u stilu moderne brasserie kuhinje, spaja lokalne sastojke i suvremene kulinarske tehnike. I to s naglaskom na sezonske namirnice i plodove mora. Osim što će goste primati tijekom cijele godine, hotel Preko moći će se uzeti i u zakup. Inače, zanimljivo je i da među prvim rezervacijama koje su pristigle čak 90 posto čine gosti koji sudjeluju u Hiltonovu loyalty programu, koji nosi brojne pogodnosti.