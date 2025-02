EK istražuje Hrvatske šume i neke drvne tvrtke, u ministarstvu tvrde: 'Dosad nisu utvrđene nezakonite državne potpore'

Europska komisija otvorila je detaljnu istragu kako bi ocijenila je li državna potpora koju je Hrvatska navodno dala poduzeću Hrvatske šume (HŠ) u stopostotnom državnom vlasništvu i nekim hrvatskim drvoprerađivačima u skladu s Unijinim propisima o državnoj potpori, objavili su iz EK. Istraga je uslijedila nakon pritužbe u kojoj se tvrdi da su HŠ i neka hrvatska drvoprerađivačka poduzeća ostvarili korist od državne potpore koja je nespojiva s unutarnjim tržištem. Sirovina se navodno prodavala po netržišnim cijenama određenim tvrtkama koje su s HŠ-om potpisale ugovore.

Povlašteni i nepovlašteni

– Izostanak plaćanja može se smatrati gospodarskom prednošću u odnosu na privatne vlasnike šuma koji, da bi se natjecali s HŠ-om, šumu moraju kupiti ili zakupiti – kažu iz Komisije. Isto tako, sumnjaju kako netržišne cijene ponuđene nekim hrvatskim drvoprerađivačima nisu bile samostalna poslovna odluka HŠ-a, nego hrvatske države. – Hrvatskoj i zainteresiranim trećim stranama, među kojima su i navodni korisnici potpore i podnositelj pritužbe, otvaranje detaljne istrage daje mogućnost da dostave primjedbe, a ni na koji se način ne prejudicira ishod istrage – zaključuju iz Komisije.

Iz drvnih udruženja pri HGK i HUP-u jučer nisu htjeli ništa komentirati. Neslužbeno doznajemo da ta priča seže još otprije 10-ak godina kada se u cilju restrukturiranja drvno-prerađivačkoj industriji htjelo omogućiti da se više okrene proizvodima dodane vrijednosti – umjesto da se izvozi sirovina koja nam se kao gotov proizvod vraća u Hrvatsku. Prioritet su bili manji i srednji subjekti u ruralnim područjima kako bi imali priliku za ekonomski rast i razvoj – i zapošljavanje, a naročito finalisti u proizvodnji namještaja i parketa koji su i respektabilni izvoznici. No nisu bili zadovoljni svi, pa su se žalili EK.

Hrvatske šume bez komentara

Iz Hrvatskih šuma kazali su kako nemaju službenu informaciju o pokretanju istrage EK o eventualnim državnim potporama pa se ne mogu očitovati na novinarska pitanja. Iz resornog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva tvrde pak kako RH odgovorno i u skladu s nacionalnim interesom gospodari strateškim drvnim resursima, pazeći da pritom poštuje pravila tržišnog natjecanja. – Vodeći se vlastitim poslovnim interesom, pojedina trgovačka društva podnijela su 2021. pritužbu u kojoj navode da je RH dodijelila nezakonite i nekompatibilne državne potpore trgovačkom društvu Hrvatske šume i poduzećima za preradu drva – kažu iz ministarstva te dodaju kako je slijedom pritužbe EK jučer odlučila pokrenuti dubinsku analizu i provjeriti postoje li elementi koji bi se mogli smatrati državnom potporom. Komisija je pozvala RH na dostavu primjedbi i dokumentacije koje će pomoći rasvijetliti slučaj kako bi donijela konačnu procjenu.

– U dosadašnjoj razmjeni informacija EK nije utvrdila postojanje nezakonitih elemenata državne potpore – napominju iz ministarstva te napominju kako će tijekom tranzicijskog razdoblja u HŠ-u ministar David Vlajčić s novom upravom detaljno razmotriti postojeće prakse upravljanja drvnom građom i osigurati daljnje transparentno i uspješno poslovanje HŠ-a.

Oglasio se iz Parlamenta

Zastupnik Marko Vešligaj, jedini hrvatski član u Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta, kaže kako ne zna točne podatke o otvorenoj istrazi, ali će je svakako pratiti. – Ovo otvara pitanje koje s kolegama na AGRI odboru već dulje vrijeme razmatramo, a tiču se upravo te nespojivosti pojedinih nacionalnih potpora i tržišta. Prema članku 107. TFEU-a, svaka potpora koju dodjeljuje država članica ili putem državnih resursa u bilo kojem obliku, a koja narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja davanjem prednosti određenim poduzećima ili proizvodnji određene robe, u mjeri u kojoj utječe na trgovinu između država članica, bit će nespojiva s unutarnjim tržištem. Dakle, jasno je da Komisija ispituje je li došlo do toga u ovom slučaju i je li država davanjem tih potpora HŠ i drugim poduzećima narušila pravila tržišnog natjecanja – ističe Vešligaj. Dodaje kako osobno ne želi prejudicirati ishod istrage, ali poznavajući okolnosti HŠ-a, kao i današnji istup bivšeg ministra Dabre, naizgled se čini da je bilo muljanja, a da se to pokušava na sve moguće načine sakriti.

– Ukoliko se to dokaže istinitim, neće me iznenaditi, obzirom da je to HDZ-ov modus operandi i svakih mjesec, dva im jedan član Vlade zbog nečeg ovakvog ili sličnog odlazi. Osobito je zabrinjavajuće jer se tu radi o šumarskom sektoru koji je jedan od ključnih u Europi, ne samo kada govorimo o okolišnom okviru već i poljoprivrednoj proizvodnji. Očito je, dakle, da umjesto da se napori usmjere na zaštitu i revitalizaciju šumskog fonda, oni koju upravljaju HŠ, kao i državno vodstvo, tu cijelu priču vide kao mehanizam za neke druge stvari. Žao mi je da se ovo događa u Hrvatskoj i da smo ponovno došli pod svijetla Komisije po negativnom, a posebno sada kada je Komisija neki dan u novoj Viziji za poljoprivredu i hranu najavila novi strateški pristup istraživanju i razvoju kako bi se poboljšala konkurentnost šumarstva, paralelno Hrvatska odmaže u tome – zaključio je Vešligaj.