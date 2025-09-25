Naši Portali
PROJEKT

E-priručnik udruge Pomak alat za prijavu korupcije

Zagreb: Udruga za promicanje dobrog upravljanja i rada Pomak predstavila program rada, područje djelovanja, te ciljeve Udruge
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/5
Autor
Nataša Vlašić Smrekar
25.09.2025.
u 17:48

Sadrži detaljne upute kako i kome povjerljiva osoba treba prijaviti nepravilnosti

Udruga Pomak, kojoj je na čelu poznata zviždačica Adrijana Cvrtila, objavila je e-priručnik za unutarnje prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti namijenjen jedinicama lokalne samouprave kao i svim tvrtkama koje zapošljavaju više od pedeset ljudi. Priručnik je napravljen u sklopu europskog projekta "Unutarnji kanali prijavljivanja – konkretno i dostupno", u suradnji s partnerskom udrugom PIC iz Slovenije, a usmjeren je ponajviše na jedinice lokalne samouprave, dakle općine, gradove i županije, u kojima su prepoznate ključne prepreke i potreba za praktičnim smjernicama za povjerljive osobe.

– U udrugu Pomak javljaju nam se ljudi koji ne znaju čak ni tko je povjerljiva osoba kod poslodavca, a problem je i što povjerljive osobe ne znaju što im je činiti kad zaprime prijavu nepravilnosti. Postoji pravilnik koji je poslodavac dužan donijeti temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti iz 2019., koji definira imenovanje povjerljive osobe i način prijavljivanja, ali to je uvijek samo prepiska iz zakona i povjerljive se osobe nađu u nezahvalnoj situaciji kad zaprime prijavu. Ne znaju provesti ispitni postupak ni kako postupati s prijavom u okviru ispitnog postupka, u kojem roku odgovoriti ni što i kome odgovoriti, a moraju obavijestiti i Ured pučkog pravobranitelja o prijavi – kaže A. Cvrtila objašnjavajući da e-priručnik sadrži detaljne proceduralne upute i smjernice za zaprimanje i obradu prijava prijavitelja nepravilnosti unutar jedinica lokalne samouprave, institucija i tvrtki.

Unutarnje prijavljivanje preporuka je europske direktive i hrvatskog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i ima prednost pred vanjskim kanalima prijavljivanja kao što je Ured pučkog pravobranitelja. Ipak, ovakve su prijave rijetke, a često i neosnovane. Prema podacima pučkog pravobranitelja, broj prijava unutarnjim kanalima 2023. iznosio je 38, a lani 50. Prijave se vrlo često odnose na područje izvan primjene Zakona, tj. ne tiču se povrede javnog interesa, nego individualnih prava. Cvrtila ističe da je unutarnje prijavljivanje puno realnije očekivati u sređenoj zemlji kakva je, primjerice, Švicarska nego u zemlji kao što je Hrvatska. Navodi i zanimljiv podatak. Osobno je pretražila 150 stranica lokalne samouprave kako bi u sklopu projekta izravno uručila e-priručnik povjerljivim osobama pojedine jedinice lokalne samouprave. U svojoj pretrazi jedva je uspjela pronaći 30 stanica koje imaju objavljeno ime povjerljive osobe premda je to zakonska obaveza svake općine, grada i županije, kojih je u Hrvatskoj ukupno 556. Digitalni priručnik može se preuzeti klikom na poveznicu https://udrugapomak.hr/skini-prirucnik-za-prijavitelje-nepravilnosti-2/.

