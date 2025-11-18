Džihadisti i radikalni desničari regrutiraju mlade kojima u video igre ubacuju 3D rekonstrukcije pucnjava, bombaških napada...

Gejming platforme odavno su postale dio interneta koji služi za radikalizaciju mahom mladih ljudi i širenje ekstremno desne i džihadističke propagande te nasilnih i ksenofobnih stavova. Tvrdi to Europol, koji je nedavno koordinirao međunarodnu policijsku akciju u kojoj su sudjelovale policije Danske, Finske, Njemačke, Luksemburga, Nizozemske, Portugala, Španjolske i Velike Britanije. Rezultat te akcije je pronalazak i prijava poveznica na razne radikalne i nasilne sadržaje. Otkriveno je 5408 poveznica koje su vodile do stranica s džihadističkim sadržajem, 1070 poveznica koje su vodile na desničarski ekstremistički i teroristički sadržaj te 105 poveznica na rasistički i ksenofobni sadržaj.

Europol upozorava i da je ova zajednička akcija pokazala koliko je složen problem uklanjanja terorističkog, rasističkog i ksenofobnog sadržaja s interneta za čije dijeljenje se koriste i platforme za igre. U dosadašnjim istragama utvrđeno je da se sadržaj snima unutar online igre (ili njezinog chata), nakon čega se izmijeni tako da se u njega ubaci nasilni ekstremistički žargon, sugestivni emotikoni, skandiranje ili glazba....

- Počinitelji rekonstruiraju terorističke napade, pucnjave u školama ili scene pogubljenja u 3D igri, uređuju videozapise, ubacuju skandiranje ili emotikone nakon čega takav materijal distribuiraju preko gejming platformama ili preko društvenih mreža. Osim toga, neke od gejming platformi se zloupotrebljavaju za regrutiranje maloljetnika u razne nasilne ekstremističke i terorističke skupine ili za prijenos uživo stvarnih napada, pa čak i samoubojstava - upozorio je Europol.

Naveli su i da je ekstremistički sadržaja nađen na nekoliko gejming platformi. Neke od njih su igračima omogućile da uživo igraju igre i komuniciraju s drugom korisnicima. Radikalizirani sadržaj nađen je i na stranicama na kojima se razmjenjuju savjeti o videoigrama, kao i na hibridnim stranicama na kojima se može raspravljati o videoigrama ali i o njihovoj kupnji. U Europolu ističu da mnogi računi na tim platformama možda neće odmah biti prepoznatljivi kao povezani s problematičnim sadržajem, dok neki čak sadrže korisnička imena i profilne slike s referencama na zloglasne teroriste.