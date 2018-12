Prijavio da su ga ranila dvojica muškaraca, no policiji neke stvari nisu logične

Na sam Božić 28-godišnji muškarac prijavio je kako su ga dvojica nepoznatih muškaraca koji su bili na motoru propucali u noge na parkiralištu bivšeg Mercatora u Solinu, no policija, kako je ulazila dublje u istragu, sve više sumnja u te navode.

Do sumnje je došlo jer muškarac na kojeg su zapucali nema ni jednu kaznenu prijavu niti je na bilo koji način povezan s kriminalom pa je policiji bilo čudno zašto bi on bio nekome meta. Sumnjaju da se je muškarac sam ozlijedio dok je u svom automobilu nespretno rukovao oružjem, prenosi Slobodna Dalmacija.

No, ako muškarac ne laže i dokaže se da su zaista dvojica muškaraca pucala na njega to bi onda značilo da je ovo već treći naoružani napad u Splitu u nepunih mjesec dana. Zasad su svi slučajevi otvoreni jer policija nije uspjela pronaći počinitelje, no i dalje se traga za njima.

