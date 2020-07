Dvije zebre zaludile internet: Možete li vi otkriti koja je bliže kameri

Fotografija dvije zebre u divljini koja je ujedno i optička iluzija, zaludila je internet.

Sarosh Lodhi iz Indije posjetio je Keniju gdje je u rezervatu Maasai Mara snimio zebre koje su odmah postale viralni hit na Twitteru.

Njegov prijatelj, Parveen Kaswan, objavio je fotografiju na toj društvenoj mreži izazivajući svoje prijatelje da otkriju koja je zebra prva. No, nitko se nije mogao složiti.

Let’s see who can tell which Zebra is in front. Clicked & asked by friend @saroshlodhi. pic.twitter.com/RNAMBJrk1K