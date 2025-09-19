Bio je jedan od glavnih informatičara MUP-a, neovlašteno ulazio u baze, a zatim podatke 'dilao' dalje?

Damir Osterman, nekada jedan od glavnih informatičara MUP-a, Mario Frlan, bivši djelatnik Protuobavještajne agencije (POA), Siniša Patačko, privatni istražitelj, Dinko Palac te još jedna osoba i Patačkova tvrtka optuženi su za zloporabu položaja i ovlasti, poticanje na zloporabu položaja i ovlasti te primanje i davanje mita, a optužnicu protiv njih u operaciji Admin podigao je USKOK.

USKOK Ostermana tereti da je od veljače 2019. do lipnja 2022. koristio svoj položaj unutra MUP-a, kako bi u više navrata neovlašteno pristupao bazama i evidencijama MUP-a. Činio je to na zahtjev Frlana, Palca i ostalih kako bi provjerio protiv kojih se osoba i zašto provode kriminalistička istraživanja, primjenjuju posebne dokazne radnje ili traže izlisti telekomunikacijskog prometa. USKOK navodi da je to činio iako nije bio zadužen za provođenje kriminalističkih istraživanja, zbog čega nisu postojali razlozi zbog kojih bi trebao provjeravati sadržaj pojedinih predmeta i provedenih policijskih radnji. Nakon što je imao uvid u spomenute podatke, činio ih je dostupnim neovlaštenim osobama čiji je cilj bio da te i s njima povezane osobe onemoguće uspješno provođenje kriminalističkih istraživanja ili da doznaju kako se odvijaju istraživanja po njihovim kaznenim prijavama. Ostermana se tereti i da je na sličan način postupao kako bi osujetio kriminalističko istraživanje koje bi eventualno bilo pokrenuto protiv njega.

USKOK Ostermana tereti i da je od veljače 2020. do svibnja 2021. preko Frlana sa Sinišom Patačkim dogovorio da će poduzeti sve što je potrebno kako bi Patačkova tvrtka bila izabrana u postupku javne nabave suvremene informatičke opreme. Za uzvrat mu je Patačko trebao dati određenu novčanu nagradu. USKOK Ostermana tereti da je sukladno tom dogovoru odredio tehničke specifikacije i karakteristike tražene javne nabave i to tako da ih zadovolji samo Patačkova tvrtka. Tereti ga se i da je odredio visinu vrijednosti javne nabave pa je Patačkova tvrtka nakon toga kao jedini ponuditelj dobila posao vrijedan 133.505 eura bez PDV-a. Patačka USKOK tereti da je potom preko svoje tvrtke na račune tvrtki povezanih s Ostermanom i Frlanom isplatio više desetaka tisuća eura, dok je sama tvrtka ostvarila korist od 67.170 eura. USKOK navodi da je takvim postupanjem proračun EU oštećen za 62.972 eura, a proračun RH za 4198 eura.

Osterman i ostali u ljeto 2023. bili su uhićeni te nakon ispitivanja pušteni da se brane sa slobode, a istraga je tada bila proglašena tajnom. To vjerojatno znači i da će suđenje biti proglašeno tajnim. Inače, oni su bili uhićeni i 2022. no tada su im bili oduzeti mobiteli, čija je pretraga kasnije očito dovela do drugog uhićenja, istrage, a sada i optužnice. U to vrijeme mediji su izvještavali da je Osterman odavao informacije povezane oko izvida nad nekim poduzetnicama te oko prijetnji koje je prijavila jedna žena.