Dvadeset devet zemalja potpisalo sporazum o osnivanju Svjetske organizacije za suradnju u području umjetne inteligencije

Dvadeset devet zemalja u četvrtak je u Šangaju potpisalo sporazum o osnivanju Svjetske organizacije za suradnju u području umjetne inteligencije.

Član Političkog biroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi prisustvovao je svečanosti potpisivanja te je sporazum potpisao u ime kineske vlade.

Prema sporazumu, Svjetska organizacija za suradnju u području umjetne inteligencije neovisna je međunarodna međuvladina organizacija koja slijedi ciljeve i načela Povelje Ujedinjenih naroda te se slijedi načela opsežnih savjetovanja, zajedničkog doprinosa i zajedničkih koristi.

Cilj organizacije je promicati međunarodnu suradnju i globalno upravljanje umjetnom inteligencijom, kako bi se korisno, sigurno i pravedni razvijala te doprinosila dobrobiti čovječanstva. Sjedište organizacije bit će u Šangaju u Kini.

Predstavnici 29 zemalja, uključujući Kazahstan, Laos, Pakistan, Rusiju i Indoneziju, potpisali su sporazum kao članovi osnivači. Svečanosti su prisustvovali i glavni tajnik UN-a António Guterres te predstavnici drugih zemalja i međunarodnih organizacija.