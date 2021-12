Dva različita svijeta: Evo što je Milanović govorio u Gunji, a što priča danas u Petrinji

Na godišnjicu katastrofalnog potresa na Banovini to područje danas su posjetili predsjednik RH Zoran Milanović kao i predsjednik Vlade Andrej Plenković sa suradnicima. Bila je ovo prilika i da se čuju samohvale predsjednika Vlade i ministara za sve učinjeno ali i riječi razočaranja samih građana koji ukazuju da se godinu dana od potresa nije ništa napravilo, odnosno da niti jedna kuća nije obnovljena. Stoga i ne čude povici razočaranih građana, zvižduka pa je tako razumljiva i ona gruda snijega koja je bačena u smjeru premijera.

Međutim, posebno je bilo interesantno pratiti kretanje predsjednika Milanovića koji je odlučio razgovarati s građanima, saslušati njihove probleme pa čak se i malo našaliti. Mogla je se čuti i po neka šala kroz koje je prozvao i Vladu za sporost u obnovi. Najinteresantnije u svemu tome je što je sve to što je Milanović danas radio sasvim suprotno od Zorana Milanovića kao premijera 2014. godine u Gunji.

Podsjećamo kako je u svibnju 2014. godine na dva mjesta popustio nasip uz Savu što je uzrokovalo poplavu Gunje i okolnih sela. I to je bila katastrofa s tim što ona nije niti izbliza u razini šteta na Banovini.

Novinari koji su tada pratili događanja u županjskoj Cvelferiji i danas se sjećaju Zorana Milanovića kada je prvi put posjetio poplavljeno područje i kroz poplavljenu Gunju, zajedno s ministrima i novinarima, provozao se u vojnom vozilu Hrvatske vojske. Za razliku od njegove današnje posjete potresom stradalim područjima Milanović je tada bio na vozilu s Ray Ban naočalima i niti malo raspoložen za šalu. Slučajno ili ne, vozilo je toga dana, na pola puta do središta sela, stalo kako bi pokupili jednu stariju osobu i njegovoga psa koji su bili ostali u kući koja je bila poplavljena. Vožnja je trajala do centra sela i nazad, a premijer Milanović nije tada našao za shodno da priđe tome čovjeku i popriča s njima, pita ga za zdravlje, kako je preživio, treba li mu što i slično.

Svi su to očekivali, ali je Milanović cijelo vrijeme ostao na istome mjestu ne skidajući sunčane naočale. Niti u danima kasnije nije bio pretjerano niti razgovorljiv niti raspoložen za šale. Ipak, i danas se mnogi sjećaju čuvenoga razgovara u Rajevom Selu kada je se stradalima žalio kako zna kako im je jer je i njemu u stanu puknula vodovodna cijev. Činjenica je da su tada Milanovićeve riječi po malo pogrešno prenesene i protumačene, ali i to govori kako se radilo nekada ali i radi danas.

U isto vrijeme poljoprivrednici i gospodarstvenici s područja stradalih u poplavi i danas tvrde kako od države i Vlade nikada nisu dobili nadoknadu štete. Najveći dio toga sveo se na obećanja, lijepe riječi koje su građani željeli čuti i na tome je ostalo. Isto tako, u to vrijeme oporbeni HDZ je žestoko kritizirao Milanovićevu Vladu i ukazivao na sporu i nekvalitetnu obnovu, prenapuhane cijene radova i razne druge probleme. Nekoliko godina kasnije sve to se sada događa HDZ-u i Vladi Andreja Plenkovića koji mrtav-hladan kaže kako ono što do sada nije obnovljeno i napravljeno da će biti obnovljeno i napravljeno u budućnosti.