Dva pretučena konja uginula, a još tri veterinari morali uspavati

Tko je pretukao čak osam životinja i ubio dva konja u Lici? Kako bismo to doznali zaputili smo se u mjesto Doljane pokraj Otočca u Lici.

U PU Ličko-senjskoj potvrdili su nam da slučaj istražuju i kada utvrde tko je protekli vikend, u noći na subotu, pretukao pet konja, dvije krave i tele koji su bez nadzora bili na polju, od čega su dva konja uginula, protiv te osobe podnijet će kaznenu prijavu.

Događaj je prijavio sam vlasnik životinja, 30-godišnji Boško I. koji se s obitelji u Doljane, kažu susjedi, doselio prije dvije-tri godine.

“Ulaze u tuđe kuće”

– U sela Doljane i Podum naselilo se puno romskih obitelji, a romska je i ta obitelj čiji su konji ubijeni. Ne smeta nama što su to što jesu, nego što žive kako žive. Ostale su obitelji u redu, mirno žive s narodom, ali obitelj čiji su konji ubijeni radi probleme. Drže ovce, konje, svinje... i sve to luta po selu dan i noć. Konji idu na tuđe parcele i uništavaju ljudima usjeve, jedu kupus, salatu, djetelinu, sve što imamo. Konji lutaju i kilometrima uokolo, oni ih ne kontroliraju, ne paze ih i ne hrane. Jednog je susjeda njihov konj nekoliko puta zamalo ubio. Zvali smo više puta policiju, ali što mogu, dođu, vide, zapišu i – pojeo vuk magare. Moja je ograda sva puna ovčje vune; oni ovce ne šišaju pa im vuna otpada po polju. Ma užas – priča nam jedna od mještanki koja je provirivala kroz prozor dok smo prolazili selom u potrazi za sugovornicima i oštećenom obitelji.

Mještani Doljana ne žele otkriti svoj identitet jer, kažu, tko zna što njima može sutra pasti na pamet.

– Puno se puta dogodilo da se vozim automobilom cestom koja vodi u Vrhovine, a na putu mi se nađu njihove ovce, koze, konji... Pa njima i svinje lutaju cestom. I da stvar bude još gora, onda njihovo djetešce istrči na cestu gotovo pod automobil. Pričaju po selu da su te životinje i šugave i svakakve – domeće druga susjeda.

– Neću dušu griješiti, ali tko zna je l’ se to i dogodilo – kaže druga susjeda.

Mještani smatraju da su u pozadini svega poticaji koje dobivaju neke obitelji.

– Ma neka im ti poticaji i ta socijalna pomoć koju dobivaju sve takve obitelji, neka im sve to... Ako državu nije briga kome daje novac, nije ni nas. Želimo samo da se drže nekog reda, a ne da im stoka hoda po mjestu i uništava tuđe. I ulaze u tuđe napuštene kuće kada i kako žele. Evo, kupili su jednu, ali u međuvremenu ulaze i u druge kuće. Ogradili su zemlju koja nije njihova ni državna, već od naroda, od susjeda kojih tu nema – kažu nam starice.

I doista, na cesti koja vodi do imanja obitelji, slobodno šetaju ovce, bez nadzora su i koze koje prelaze cestu koja vodi do Vrhovina. I svinje bez problema prelaze cestu, kokice također, u daljini šeću konji, a nekoliko nas pasa okružuje dok hodamo dvorištem s vlasnicom, koja se ne želi fotografirati.

– Ne znamo tko je zatukao životinje i zašto. Policija je bila,a veterinari su odvezli konje. Dva su uginula odmah, a tri su morali uspavati jer su jako pretučeni. To nam se nikada prije nije dogodilo. S mještanima nemamo nikakvih problema, i nitko nam se nije žalio na stoku koja slobodno luta – priča nam žena dok nabraja što sve imaju. Osam svinja, oko 200 ovaca, a sada su im ostala još tri konja, 12 kokoši, pure...

“Vukovi nam jedu kokoši”

– Sve je to za naše potrebe i ne primamo poticaje, jer za to bismo trebali prijaviti životinje, a to ne možemo kada danas imamo toliko kokica, a sutra manje. Vukovi i lisice jedu nam kokoši i ovce i onda ne prijavimo. Ma ovdje vam i nema ljudi, cestom kojom idu životinje u danu prođu dva-tri automobila, školski autobus i to je to. I kome onda životinje smetaju? Okolna su imanja napuštena, nema ljudi, zemlja je prazna, pa bolje da životinje pasu – priča nam žena dok gledamo kako se lokalni školski autobus s djecom probija kroz krdo ovaca na cesti.

Gradonačelnik Otočca Stjepan Kostelac kazao nam je kako u tim selima u okolici grada imaju problema sa stokom koja slobodno luta cestama i poljima.

– Bilo je više prijava i policija je intervenirala nekoliko puta. Događa se da mještani ograđuju tuđe parcele i puštaju stoku, pa dolazi do međusobnih sukoba, a sve kako bi, ograđivanjem što više zemlje, dobili što veće poticaje. Mi smo nemoćni u takvim situacijama, policija odradi što treba, a kontrole zbog poticaja su rijetke – kaže gradonačelnik Stjepan Kostelac.

Po pričanju nekih mještana, neke obitelji znaju uzeti i do 1,5 milijuna kuna poticaja za zemlju i stoku, ali ne obrađuju zemlju, što je uvjet za dobivanje poticaja, a država to ne kontrolira.