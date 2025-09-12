Đuro Đaković potpisao sporazum za održavanje tenkova Leopard

U pogonima Đure Đakovića održavat će se suvremeni njemački tenkovi Leopard. Rezultat je to ugovora između hrvatske tvrtke Đuro Đaković Specijalna vozila i njemačkog proizvođača oklopnih vozila KNDS, potpisanog u Londonu na međunarodnom sajmu DSEI. Sporazum se odnosi prvenstveno na tenkove Leopard kakve, podsjetimo, u suvremenim inačicama nabavlja i Hrvatska vojska. Kako se kaže u priopćenju, suradnja će rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta u sektoru obrane, jačanjem tehnoloških i proizvodnih kapaciteta tvrtke te razvojem i edukacijom stručnih kadrova.

– Ova suradnja za nas predstavlja važan iskorak; donosi nova znanja i otvara prostor za razvoj mladih stručnjaka u Slavonskom Brodu. Ponosni smo što Đuro Đaković postaje dio europske mreže za održavanje Leoparda i što pridonosimo jačanju sigurnosti i industrijske otpornosti Europe – izjavio je Marko Ćosić, predsjednik Uprave Đure Đakovića.

Gotovo istodobno još je jedna hrvatska tvrtka potpisala važan ugovor s relevantnim proizvođačem iz vojnog sektora. DOK-ING s najvećom je korejskom obrambenom tvrtkom LIG Nex1 potpisao Memorandum o razumijevanju za razvoj nove generacije besposadnih kopnenih sustava. Sporazum, potpisan tijekom službenog posjeta potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića Republici Koreji, definira područja suradnje te postavlja čvrste temelje za daljnje tehničke i komercijalne pregovore, navodi se u obavijesti o potpisivanju Memoranduma. Ova suradnja, kaže se dalje, postavlja temelje za zajednički razvoj naprednih rješenja u području besposadnih kopnenih sustava te otvara mogućnosti za integraciju naprednih obrambenih sposobnosti. DOK-ING će u partnerstvu pridonositi razvoju i proizvodnji naprednih besposadnih platformi, dok će LIG Nex1 osigurati nadogradnju kroz integraciju naprednih rješenja i testiranje u sklopu korejskih oružanih snaga, čime se projekt usmjerava prema brzoj operacionalizaciji i globalnoj komercijalnoj održivosti.

– Ova suradnja predstavlja važan iskorak u jačanju odnosa između hrvatske i korejske obrambene industrije, ali i širu priliku za gospodarsku suradnju naših dviju zemalja – izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić. DOK-ING je od 2020. prisutan u Južnoj Koreji, gdje ima i podružnicu, a do sada je isporučio 14 besposadnih sustava za razminiranje MV-4. Koreja je solidarnost s Ukrajinom iskazala i donacijom DOK-ING-ovih robotskih sustava MV-10 i MV-4.