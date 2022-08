Dunav ispire černobilske posljedice: Znanstvenici u Kopačkom ritu mjerili razinu radioaktivnosti

Ima li oko nas radijacije, a ako ima, je li ona opasna, odakle potječe, prati li se njezina razina redovito, pitanja su koja su se povremeno postavljala i prije katastrofe u Černobilu, praktički od trenutka kada je detonirana prva atomska bomba. Odgovori na sva ova pitanja znaju se, javno su dostupni, pa se mogu pronaći i u znanstvenim radovima poput jednog nedavno objavljenog u uglednom znanstvenom časopisu Scientific Reports koji je dio Natureova portfelja. Naslovljen je “Mosses in the Kopački Rit Nature Park, Croatia, as bioindicators of a potential radioactive contamination of the middle Danube River basin”, a potpisuju ga Branko Petrinec, Dinko Babić, Tomislav Meštrović, te Davor Rašeta, sve redom znanstvenici s Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, uz Tomislava Bogdanovića i Marinu Popijač kao koautore.