Dukić za pad zadarskog proračuna krivio Ričarda: 'Opet je imao figu u džepu'

Nakon što je pao proračun grada Zadra i nakon nove političke krize u gradu u kojem HDZ ima gradonačelnika, a oporba većinu u gradskom vijeću u petak navečer oglasio se gradonačelnik Branko Dukić i prozvao Nezavisnu listu Enia Mestrovića (Ričarda). Priopćenje donosimo u cijelosti.

- Kao i uvijek do sada, poštujući odnos snaga u Gradskom vijeću, nastojali smo konstruktivnim pristupom postići zakonit proracun, tako da u Novoj godini možemo normalno funkcionirati i krenuti sa realizacijom svih planova i amandmana iz proračuna. Ovo je do sada povijesno najveći proračun Grada Zadra, razvojan je i od njega koristi imaju brojni proračunski korisnici i svi građani Zadra.

Kako je na prošloj sjednici Vijeća izglasan proračun koji u sebi sadrži nezakonite amandmane, odnosno krive pozicije, bez zadrške i otvoreno kontaktirani su predstavnici klubova NL i SDP-a kako bi se te nezakonitosti u dogovoru klubova danas otklonile.

Ponavljam, poštujući odnose u Gradskom vijeću, bili smo spremni podržati sve amandmane Enija Mestrovića, pa i one koji su apsolutno nerealni u ovom trenu i plod su čistog hira, poput krematorija… stoga su službe radeći bez prestanka do početka današnje sjednice našle načina kako uskladiti proračunske pozicije za te amandmane i ponuditi vijećnicima mogućnost donošenja zakonitog proračuna.

Da svima bude jasno, nisam to radio zbog sebe, niti zbog bilo kakve političke pozicije, već zato što imam punu odgovornost za donošenje proračuna koji je najvažniji za razvoj Zadra. Međutim, kao i tko zna koji puta do sada, Enio Meštrović, neodgovorno i s figom u džepu nije se pojavio na sjednici Vijeća …ali to mu ostavljam na dušu. Moj cilj kao gradonačelnika Zadra, bio je u svoju zadnju godini mandata ući konstruktivno sa stabilnim i razvojnim proračunom, ali očito je kako s ovim ljudima to nije moguće. Možda nam nova godina donese malo više znanja, mudrosti i tolerancije! - navodi gradonačelnik Zadra Branko Dukić.

