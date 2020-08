Dugokosi napadač pretučen? Žrtva otkrila: Častili su me pa tražili da vratim novac

Snimka zlostavljanja u Kaštelima proširila se danas društvenim mrežama, a policija je privela dvije osobe koje se dovode u vezu s napadom. Jedan od napadača trenira kick boks, a nesretnog je mladića udario nogom u glavu zbog čega je pao na pod. Nakon što se snimka proširila, napadač je navodno i sam napadnut.

Kako cronika.hr doznaje, dugokosi napadač koji se bavi borilačkim sportom danas je pretučen ispred vlastite kuće te se nalazi u KBC-u Split sa slomljenom rukom.

Nakon objave snimke napada, oglasili su se napadnuti mladić i njegov otac koji su za 24sata ispričali zašto su mladići od njega tražili novac.

"Je, moj sin se žalio da je bio dužan neke pare. Koliko sam shvatio, oni su mu plaćali pića, a onda su tražili da im vrati taj novac. Primijetio sam da se s njim nešto događa, on ima traume, trza po noći, ne može spavati... A primijetio sam i da sam sa sobom priča", rekao je otac žrtve.

"Trebao sam ići s njima u Sinj na Veliku Gospu, dogovorili smo se da svak’ ponese po 200 kuna za piće, pečenje i gorivo, Ja sam taj dan trebao imati 200 kuna, ali nisam ih dobio. Ipak sam otišao s njima, oni su me počastili i vratili kući. Prošle subote su me dočekali i tražili dvije tisuće kuna. Imam neki skuter koji sam im dao i rekao da mi otpišu dug, no majka od jednog od njih sumnjala je da je motor ukraden pa su mi ga vratili. Rekli su mi da na sve zaboravim. A onda su tu subotu došli po mene u kuću, izveli me tu ispred crkve i evo, sad je sve u policiji", rekao je napadnuti mladić.

Mještani o skupini nasilnika nisu htjeli razgovarati govoreći da ne žele "imati posla s takvima", no na društvenim se mrežama oglasio boksački klub Leonid iz Kaštel Starog koji je napisao kako zbog incidenta jedan od napadača više nije član njihovog kluba.

"Pojavila se snimka jednog od naših bivših članova kluba, ponavljam bivših, jer isti trenutak kada samo saznali da je naš bivši član na snimci, automatizmom se sam isključio, osuđujemo svaki oblik nasilja, i svaki član odgovara za sebe i svoje postupke, i ponavljamo još jednom osuđujemo svaki oblik nasilja. Hvala i ovo je automatski upozorenje za sve članove kluba da kod nas u našem klubu ne trpimo i osuđujemo ovakve postupke, tolerancija na nasilje je apsolutna nula", napisali su iz Leonida.