Država će iznajmljivati privatne nekretnine: Ako imate stan od 65 kvadrata, evo koliko možete zaraditi za šest godina

Vlasnik ste stana, ali ne biste ga dugoročno iznajmili jer vas je strah kakvim će ga podstanari ostaviti? Nema brige, moći ćete ga na tri do deset godina prepustiti državi, ona će ga "rentati" umjesto vas, dati vam 40 posto veći iznos nego što ga plate podstanari, a i obvezati se da će nekretninu vratiti u stanju u kakvom je zatečena.

Prvi od samostalnosti

Što se podstanara tiče, oni će plaćati stanarinu i režije koji ne prelaze 30 posto njihovih primanja, za stanove će se prijaviti pa dobiti onaj koji odgovara broju ukućana, a stanarina koja ide državi bit će medijalna. Deset eura po kvadratu ako govorimo o Zagrebu, za svaku lokalnu jedinicu cijena će biti različita, a ako vam još uvijek nije posve jasno o čemu mi to, uzet ćemo za primjer stan od 65 kvadrata koji dotični vlasnik želi prepustiti državi da ga ona renta.

Ako u ovom javno-privatnom partnerstvu vlasnik i država potpišu ugovor na šest godina, vlasnik će za svoj stan dobiti 42 tisuće eura kroz dvije rate, dok će sami podstanari na stanarinu kroz spomenuto razdoblje potrošiti nešto manje od 25 tisuća. Ili, spustimo li to na mjesečne rate, vlasnik stana će mjesečno za svojih 65 kvadrata dobivati 583 eura, podstanari će plaćati 350, a razliku će "pokriti" država. Vlasnici će se htjeti odlučiti na takav model iznajmljivanja, uvjereni su u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, unatoč tome što na tržištu za taj isti stan od 65 kvadrata mogu dobiti i do 850 eura, jer stanovi su to koji ni sad nisu u najmu, već stoje prazni.

Ovaj model priuštivog stanovanja, kako je pojasnio ministar i potpredsjednik Vlade Branko Bačić pri predstavljanju Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske do 2030., trebao bi profunkcionirati na proljeće sljedeće godine, a o svim stanovima koje vlasnici prepuste državi za najam brinut će se Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

VEZANI ČLANCI:

Mora se to tako, pojasnio je Bačić koji je istaknuo i da je ovaj stambeni plan prvi dokument od nacionalnog značaja za stanovanje od neovisnosti Hrvatske jer danas je priuštiti si dom postalo gotovo nemoguće. – Ulaganje u nekretnine građanima je postao oblik štednje, stanove i kuće u Hrvatskoj kupuju stranci gotovinom, a porasle su i cijene građevinskog materijala uslijed energetske krize. Došli smo do toga da 40 posto ukupnog stambenog fonda uopće ne služi za stanovanje.

Radi se o 958 tisuća stanova, od kojih je 231 tisuća u kratkoročnom najmu, 132 tisuće koristi se za različite djelatnosti, a 595 tisuća je nekretnina koje su jednostavno prazne – kazao je Bačić pa dodao da je Međunarodni monetarni fond procijenio da Hrvatskoj u ovom trenutku nedostaje 232.750 nekretnina, dok Ekonomski institut barata nešto većom brojkom; 236.731 stambenu jedinicu smo u deficitu. I Eurostatovi podaci su porazni, kaže ministar, Hrvatska ima stopu prenapučenosti od 34,4 posto, a prosječan broj članova kućanstva kod nas je 2,67, što je treći najveći broj u Uniji. Naravno, spomenuo je i da smo, osim Portugala, država u kojoj se djeca najdulje zadržavaju u roditeljskom domu; napuštaju ga s 33,4 godine.

– Trenutačno stanje je takvo da su nekretnine postale nepriuštive. Govori nam to indeks priuštivosti koji smo računali, a koji je odnos godišnjeg dohotka i medijalne cijene stana. U Dubrovniku, primjerice, s godišnjom plaćom Hrvat si može priuštiti tri kvadrata nekretnine, u Zagrebu šest, a u Vukovaru 21. Osnovni cilj Nacionalnog plana stambene politike bit će upravo priuštivo stanovanje, a ono podrazumijeva okolnost u kojoj kućanstvo na stan i režije troši do 30 posto ukupnih prihoda – pojasnio je Branko Bačić.

Priuštivi najam, koji smo razložili na samom početku teksta, a koji će biti namijenjen obiteljima s primanjima iznad granice siromaštva (socijalne kategorije zbrinjavat će se na druge načine), jedan je od načina za ostvarivanje održivog stanovanja. Računa se da će se na taj način upogoniti devet tisuća stanova. Osim toga, država će na raspolaganje dati vlastitih 1200 nekretnina, ali i one u vlasništvu javnih te državnih poduzeća (HŽ-a, primjerice, ili HZZO-a).

Kroz programe POS-a izgradit će se osam tisuća stanova od kojih će se polovica prodavati, a polovica ići na priuštivi najam, porez na promet nekretninama za kupnju prvog stana ili kuće vraćat će se, gradit će se novi studentski domovi kako bi se oslobodio stambeni kapacitet u velikim gradovima, poticat će se djelovanje neprofitnih stambenih zadruga, a uspostavit će se i revolving fond kojim će se dugoročno financirati stambeni projekti te priuštivi najam. Za sve to skupa plan je izdvojiti 1,2 milijarde eura.

Nov porezi i zakoni

A mijenjat će se i zakoni te porezi poput onoga na nekretnine , što je već u proceduri, dok se sve navedeno neće odnositi samo na velike gradove već i na ruralna područja. Na koji će se način probati riješiti, primjerice, da se na tržištu uredi odnos najmodavca i najmoprimca, nije zasad pojašnjeno, a na pitanje zašto bi vlasnici dali državi da renta njihove stanove po cijeni nižoj od tržišne, pogotovo jer cijene najma mogu narasti s godinama, ministar Bačić odgovorio je da se, što se cijena stanarine tiče, nadaju stabilizaciji.

>>> FOTO Problemi s kupnjom nekretnina: Ovo je popis najnepovoljnijih gradova