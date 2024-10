Hrvat iz Njemačke s plaćom od 2800 eura želi dignuti stambeni kredit: Evo koliko može podići

Kupovina nekretnine za mnoge Hrvate je nedostižan cilj, čak i one koji su trbuhom za kruhom imigrirali u zapadne zemlje. Podstanarstvo ili nasljedstvo glavne su opcije za većinu, naročito u slučaju samaca koji cijeli trošak nekretnine moraju snositi sami, no koliko je zapravo teško ili lako doći do kredita za stan u Njemačkoj objasnila je na TikToku bankarica Deutsche Banka iz Hrvatske.

U svom edukativnom videouratku koristila je primjer Ivana, mladića iz Hrvatske rođenog 1995. koji radi u njemačkom Ulmu. Tamo je u stalnom radnom odnosu i prima plaću od 2300 eura, uz koju ima i drugi posao koji mu donosi mjesečne prihode od 500 eura. Trenutno otplaćuje ratu kredita za automobil po iznosu od 275 eura mjesečno te mu je preostalo 14.000 eura. Ivan želi podići kredit od 165.000 eura kako bi riješio svoje stambeno pitanje.

Bankarica objašnjava kako teče proces provjere kreditne sposobnosti u Njemačkoj. Za početak, na željeni kredit se dodaje iznos koji je potrebno uplatiti posredniku te PDV i troškovi bilježnika, što znači da Ivanu ukupno treba kredit od 182.442 eura. S obzirom na to da nema vlastiti kapital, Ivanu će biti potrebno malo sreće da bi pronašao banku koja bi ga kreditirala, no jedna takva ipak postoji, pokazala je bankarica na zaslonu. Ta bi ga banka tražila da plaća mjesečnu kamatu od 4,01 posto što je, objašnjava bankarica, vrlo dobro za kredit bez učešća.

🇭🇷Može li samac BEZ kapitala financirati nekretninu u Njemačkoj? U videu vam na informativnom primjeru, objašnjavamo sa kolikom placom može samac u Njemačkoj financirati nekretninu. Važno je da imate u vidu, da mi imamo opciju, da pregledamo za vas, uslove kredita svih banaka u Nemačkoj, i na osnovu vaših parametara (godine, plata, zaposlenje) odmah izračunamo koji bi vam banka i pod kojim uslovima dala kredit. 🇩🇪Kann ein Alleinstehender/Single ohne Eigenkapital eine Baufinanzierung aufnehmen? In diesem Video erklären wir anhand eines Beispiels mit welchem Gehalt ein Single eine Baufinanzierung bekommt. Wichtig zu wissen ist, das wir die Möglichkeit haben, die Angebote aller Banken in Deutschland zu sehen und aufgrund Ihrer Parameter (Alter, Gehalt, Beruf) sofort berechnen können, welches Angebot von welcher Bank das passende für Sie ist.

Bankarica ima uvid i u plan otplaćivanja kredita. Ivanova zbrojena primanja iznose 2800 eura, a od njih se zatim odbijaju rata za oba kredita koja bi otplaćivao (stan i auto) u iznosu od 875 eura, zatim troškovi života koji su procijenjeni na 1540 eura, a na kraju mjeseca Ivanu bi tako preostalo 128 eura, što banka smatra dostatnim iznosom i na temelju čega bi mu pristali financirati kredit.

Inače, autorica videa na svom profilu na TikToku već neko vrijeme dijeli financijske savjete za iseljenike s Balkana. Među njenim uracima tako se mogu naći savjeti za Hrvate, ali i osobe iz zemalja koje nisu članice EU, kojima je proces dobivanja kredita nešto kompliciraniji.

