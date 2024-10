Bačić predstavlja mjere stambene politike: Ono za što su nam trebale 23 godine sada planiramo napraviti u pet

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić danas je predstavio prvi Nacionalni plan stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine. Radi se o prvom takvom dokumentu u 34 godine hrvatske državnosti, a kojim će država kroz mjere uložiti ukupno milijardu i 200 milijuna eura u priuštivo stanovanje.

- Proteklih godina bilježimo snažan rast cijena nekretnina. Do toga je dovelo ulaganje u nekretnine, a s obzirom na niske kamate kod štednje, mnogi su građani imovinu preveli u nekretnine, prije svega kuće i stanove. Samim time s tržišta je povučen velik dio nekretnina, a u najvećem dijelu su prazne. Drugi bitan razlog je činjenica da je porasla potražnja stranih državljana, veći dio se plaćao gotovinom. Treći, možda i najvažniji, je taj da je uslijed ruske agresije došlo do inflacije. Ukupno 40 posto stambenog fonda, od ukupno 2.380.000 stambenih jedinica u Hrvatskoj ne služi stanovanju - objasnio je, dodajući kako je procjena različitih institucija je da Hrvatskoj nedostaje od 232.000 do 286.000 stanova.

Gore od nas su Latvija, Rumunjska, Bugarska i Poljska, kada je riječ o napučenosti u stanovima u Europi, gdje smo pri samom vrhu. Osim toga, mladi napuštaju dom s prosječno 33,4 godina, iznio je Bačić podatke. Indeks priuštivosti, odnos između prosječnog neto dohotka u kućanstvu i medijalne cijene stana u toj jedinici lokalne samouprave, nije isti u Hrvatskoj - u Dubrovniku s godišnjom plaćom može se kupiti tek 3,2 kvadrata stana, u Zagrebu 6,7 kvadrata, a u Vukovaru 21,8 kvadrata.

- Naši ciljevi su održivo stanovanje, prostor u funkciji stanovanja i održivo stanovanje. Aktivacija praznih nekretnina jedan je od prvih planova, ali i mjera gradnje novih stambenih jedinica. Jedna od mjera kako bismo aktivirati prazne nekretnine je i uvođenje poreza na nekretnine koji je praktično porez na stambene nekretnine koji nisu u funkciji stanovanja, što nam je jedna od temeljih mjera. Međutim, nikada ne može porezna politika riješiti sve izazove priuštivog stanovanja, tako da to nije dovoljno. Kada bi on bio sam po sebi bio dovoljan, onda one države članice EU koje ga imaju ne bi imale problem priuštivog stanovanja, a svjedoci smo da je EU u sličnoj situaciji - objasnio je Bačić.

Izmjena zakona

Ministar je najavio kako će Vlada i sve nekretnine koje su u državnom vlasništvu u godinu ili dvije, a koje nisu useljive, aktivirati i urediti, u sklopu druge mjere aktivacija praznih nekretnina. Nadalje, Bačić navodi uz to kako je i nužno zaustaviti prenamjenu stambenih jedinica u apartmane koje služe kratkoročnom najmu.

- Godišnje imamo 50.000 zahtjeva za apartmane. Sprečavamo daljnje urušavanje stambenih jedinica. S obzirom na nesigurnost pravnog okvira, brojni se ne usuđuju ići u dugoročni najam pa onda svoj stan radije ostavljaju praznim. Mi ćemo izmjenama pravnih akata osnažiti poziciju i najmoprimca i najmodavca - kaže Bačić. Vlada želi uvesti i 'Revolving fond' koji će se puniti sredstvima najmoprimaca, povratom kredita, ali i europskim sredstvima, a koji bi trebao finanacirati zadrugarsku gradnju.

Tu je i gradnja novih studentskih domova, najavio je Bačić, kao i implementiranje novog zakona o gradnji. Ministar je najavio i zakon o prostornom uređenju gdje će biti prvi put biti definiran 'prostor za priuštivo stanovanje'.

- Taj će prostor imati brži i fleksibilniji pristup u realizaciji izgradnje. Svim investitorima poručujemo kako ćemo im omogućiti lakši pristup, ali je obveza da dio stambenih zgrada ostavljaju za priuštivo stanovanje. Morat ćemo napraviti lokalne programe kako bismo mogli distribuirati ta sredstva iz države - objasnio je.

Javno-privatno partnerstvo

Novi pristup pružit će i izmjena jednog od najvažnijih pravnih akata u idućoj godini - Zakon o društveno poticanoj stanogradnji, objašnjava dalje Bačić. Uvodit će se novi način izgradnje zgrada, a to će podrazumijevati raznolikosti među jedinicama lokalne samouprave. 50 posto tih stanova bit će za najam, a 50 za prodaju, s time da će se postotak prilagođavati posebnostima svake jedinice lokalne samouprave.

Uz to, uvodi se javno-privatno partnerstvo, najavio je Bačić. Uspostavit će se javni poziv svim najmodavcima i vlasnicima praznih stanova da ih prijave u program priuštivog najma i u njihovo ime će tim nekretninama u svrhu najma upravljati AP. Agencija će u dvije rate isplatiti iznos za razdoblje u kojem će taj stan biti u najmu i preuzeti sve što se tiče odnosa sa najmodavcem, a Agencija će u taj stan useliti najmoprimca koji će mjesečno isplaćivati priuštivi iznos najamnine koji će pak ići u revolving fond.

- Time jamčimo sigurnost najmodavcima. Kada bi 5 posto od njih 600.000 odlučio se za to, mi bismo riješili problem 30.000 stanova u kratkom vremenu u kojem te stanove ne možemo sami izgraditi. Uz to, njima će porez biti vraćen, a ako je novogradnja, vraćat će se 50 posto. Ipak, neće se vraćati porez ako je stan iznad kriterija koje ćemo mi uspostaviti - objasnio je.

U 23 godine izgrađeno je 9.000 stanova, napomenuo je Bačić, a ovim planom sada isto planiraju napraviti u 5 godina.

