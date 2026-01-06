Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
HRVATSKA PODVLAČI CRTU

Sastanak 'koalicije voljnih': Plenković otkrio hrvatsku poziciju o slanju vojnika u Ukrajinu

Le président Emmanuel Macron avec le président Volodymyr Zelensky et les 27 chefs d'État ou de gouvernement lors du sommet de la Coalition des volontaires sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine au palais de l'Élysée à Paris
Foto: Eric Tschaen / Pool / Bestimage/
1/2
Autor
Sandra Veljković
06.01.2026.
u 22:07

Plenković je istaknuo da je cilj aktualnih diplomatskih aktivnosti postići rješenje koje neće biti kratkotrajno, nego trajan, pravedan i održiv mir

Hrvatska neće slati vojnike na ukrajinski teritorij, izjavio je premijer Andrej Plenković nakon sastanka tzv. koalicije voljnih u Parizu. Kao i druge države s istim stavom, Hrvatska će i dalje pružati potporu Ukrajini kroz političke i diplomatske napore te bilateralne pakete vojne pomoći, rekao je premijer. Na sastanku su, uz europske čelnike, sudjelovali predstavnici Sjedinjenih Američkih Država te ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, a razgovori su bili usmjereni na mirovne napore, mogućnost postizanja primirja te izgradnju dugoročnog sustava sigurnosnih jamstava za Ukrajinu, s ciljem sprječavanja nove ruske agresije. – Razgovarali smo o mirovnim naporima za okončanje rata u Ukrajini, prije svega o postizanju primirja, a potom i o jednom širokom sustavu sigurnosnih jamstava koja bi se ponudila Ukrajini i koja bi trebala spriječiti novu rusku agresiju u budućnosti – rekao je Plenković.

Naglasio je da je pariški sastanak politički važan jer pokazuje širinu potpore Ukrajini i spremnost velikog broja država da sudjeluju u koaliciji, iako na različite načine i s različitim razinama angažmana. – Mnoge zemlje iskazale su spremnost participirati u toj koaliciji, svatko na svoj način, uključujući i one koje razmatraju sudjelovanje sa snagama koje bi, u slučaju prekida vatre i postizanja dogovora, bile prisutne na terenu u Ukrajini – istaknuo je. U tom je kontekstu jasno razgraničio hrvatsku poziciju, naglasivši da Hrvatska neće slati vojnike na ukrajinski teritorij, ali da potpora Ukrajini ostaje kontinuirana i čvrsta. – Druge zemlje, poput Hrvatske, neće slati svoje vojnike na ukrajinski teritorij, ali će i dalje nastaviti davati potporu Ukrajini političkim i diplomatskim naporima te bilateralnim paketima vojne pomoći, kao što smo činili i do sada – pojasnio je hrvatski premijer.

Plenković je istaknuo da je cilj aktualnih diplomatskih aktivnosti postići rješenje koje neće biti kratkotrajno, nego trajan, pravedan i održiv mir. – Ono što je najvažnije jest da se postigne dogovor koji bi omogućio trajan, pravedan i održiv mir – rekao je i dodao da će se u tom smislu nastaviti intenzivni međunarodni razgovori, uključujući kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom.
Govoreći o tzv. Pariškoj deklaraciji, Plenković je rekao da je riječ o političkoj izjavi čelnika, koja ima jasno definirane točke daljnjeg djelovanja u pet točaka. Objasnio je da se one odnose na okončanje rata i ruske agresije, važnu ulogu SAD-a u monitoringu eventualnog prekida vatre, nastavak jačanja ukrajinske vojske, mogućnost raspoređivanja multinacionalnih snaga radi očuvanja mira te izgradnju šireg sustava sigurnosnih jamstava.

Coalition of the Willing Summit in Paris
Fotografija političkih lidera nastala na koaliciji voljnih. Plenković je u zadnjem redu na lijevoj strani.
Foto: LUDOVIC MARIN/REUTERS

– Nastavak jačanja ukrajinske vojske ključna je stvar, a zatim i cijeli sustav jamstava koji bi omogućio reakciju u slučaju nove agresije i Ukrajini osigurao dugoročni mir – rekao je. Značajan dio razgovora bio je posvećen financijskoj dimenziji potpore Ukrajini, uključujući obnovu zemlje, funkcioniranje državnog proračuna i dugoročni gospodarski oporavak i "paketu prosperiteta". – To je ukupna pomoć za gospodarski razvoj, obnovu Ukrajine, funkcioniranje ukrajinskog proračuna, bilo za redovite aktivnosti, bilo za financiranje obnove, kao i za potporu ukrajinskim aspiracijama za članstvo u Europskoj uniji – pojasnio je hrvatski premijer.
Podsjetio je da je Europsko vijeće već donijelo odluku o oko 90 milijardi eura zajmova pomoći Ukrajini za financiranje u 2026. i 2027. godini. – Nakon te odluke sada smo napravili još jedan korak u tom mozaiku stabilizacije stanja i potpore zemlji koja je žrtva ruske agresije već gotovo četiri godine – rekao je. Plenković je posebno izdvojio vojno-sigurnosnu dimenziju sastanka, naglasivši da su u Parizu sudjelovali i visoki američki politički i vojni predstavnici.

– Ovdje su bili američki predstavnici, među njima Jared Kushner, kao i visoki vojni dužnosnici Sjedinjenih Američkih Država, uključujući generala Christopher Grinkevich. Imali smo vrlo opsežan briefing najviših vojnih dužnosnika SAD-a, Francuske i Ujedinjene Kraljevine – nastavio je Plenković. Dodao je da je ta dimenzija vojnog planiranja posebno važna te da su Sjedinjene Američke Države spremne aktivno sudjelovati u mirovnim naporima. – Amerikanci su spremni raditi na miru, biti posrednici kako bi se došlo do rješenja koje bi zaustavilo rat – rekao je. Osim političke i sigurnosne uloge, istaknuo je i američku spremnost na ulaganja u obnovu Ukrajine te investirati i u javnom i u privatnom smislu, kako bi se oporavila ekonomija te velike zemlje.  Govoreći o daljnjoj dinamici, Plenković je naveo da se u narednim tjednima očekuje niz bilateralnih i multilateralnih susreta.

– Ovaj mjesec će se sigurno događati daljnji bilateralni razgovori predsjednika Zelenskog s predsjednikom Donald Trump, dolazi i Svjetski gospodarski forum u Davosu, a po potrebi i dodatni sastanci Europskog vijeća – rekao je i ocijenio da je diplomatska aktivnost ušla u izrazito intenzivnu fazu, ali da je najvažniji preduvjet svega ostaje prekid vatre i pristanak Rusije na ovaj plan. Na kraju se osvrnuo i na širi geopolitički kontekst, uključujući pitanje Grenlanda i poruke koje su u tom smislu poslane unutar NATO-a. – Između redaka je jasno naznačeno koliko je važno jedinstvo svih NATO saveznika i transatlantsko partnerstvo. Saveznici se moraju međusobno poštovati i poštovati teritorijalni integritet – rekao je.

Odbacio je usporedbe Grenlanda s Venezuelom, naglasivši da je riječ o bitno različitim političkim i sigurnosnim situacijama. – Venezuela je sasvim druga situacija – riječ je o režimu u kojem je Nicolás Maduro izgubio izbore i ostao na vlasti, uz tešku ekonomsku i socijalnu situaciju i snažan utjecaj narkokartela – rekao je. Zaključno je istaknuo da se svaka međunarodna kriza mora promatrati u vlastitom političkom i pravnom okviru. – Sve se mora promatrati kroz međunarodno pravo, ali ove situacije jednostavno nisu usporedive – zaključio je Plenković. 

Božićni domjenak SNV-a: Lomila se i česnica, tražio novčić, pogledajte tko ga je dobio
Ključne riječi
Ukrajina Andrej Plenković koalicija voljnih

Komentara 1

Pogledaj Sve
ST
strahimir
22:31 06.01.2026.

Plenković je jedan od najprincipjelnijih, najsposobnijih političara EU kojemu su Hrvatska i Europa na prvom mjestu, najbolji kandidat za slijedećeg Predsjednika Europske komisije.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!