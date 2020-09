Društvenim mrežama širi se dirljiva snimka susreta bake koja prosi na zagrebačkim ulicama i mladića

Svi trebamo nekoga da se brine za nas. Većina ljudi kad vidi neke od naših starijih građana koji prose samo okrenu glavu i odu svojim putem, no postoje ljudi koji im pomažu i koji se zabrinu kad se oni ne pojave na svojim uobičajenim lokacijama. Upravo to se dogodilo kad nitko nije nekoliko dana vidio 73-godišnju baku S. koju se često može vidjeti na Dolcu kako moli za pomoć.

Briga je prerasla u akciju. Njezina slika objavljena je u popularnoj Facebook stranici 'Zagreb te zove' zajedno s molbom da se ljudi jave ako je primijete. Samo par sati kasnije objavljena je snimka susreta jednog mladića i bake koja je mnogima pobudila barem na kratko vjeru u čovjeka.

Mladić poznat pod nadimkom Mali Zum otkrio je detalje susreta za medije te kako je baka čiji je nestanak zabrinuo mnoge.

- Ovo je bilo objavljeno jer baku dugo nismo mogli pronaći na njenim uobičajenim lokacijama. Zabrinuo sam se da joj se nije nešto dogodilo, možda korona... Nismo je tri tjedna mogli pronaći, ja sam je više puta tražio jer sam imao bonove za hranu za nju, pa smo razglasili kako bismo je pronašli - ispričao je za Index.

Baka S. traži isključivo hranu, a ne novac. Njezine želje su zaista skromne: mlijeko, jogurt, žganci ili kruh. Iako su mnogi po objavi videa poželjeli donirati novac, mladić je kazao kako to ne bi želio sakupiti jer ne zna hoće li to netko baki uzeti.

- Skupe se mali ljudi, kupe bonove za trgovinu pa si onda ona za to može kupiti hranu. Ona nikad ni ne želi uzeti novac. Nema ni socijalnu pomoć, to se sad rješava. Sama je, tužna je to priča, muž i sin su joj umrli - ispričao je i istaknuo da bi volio da to potakne ljude da pomognu onima kojima je pomoć potrebna i da ne okreću glavu.

On ju je upoznao nakon što je svjedočio trenutku u kojem je baku opsovao čovjek kojeg je molila za pomoć.

- Nije ovo jedina takva baka. Ova ima krug ljudi koji joj pomažu i mi ćemo se potruditi da uvijek ima sve što joj treba. Ima svakakvih ljudi koji prose, neki znaju biti agresivni i bezobrazni, no nekima je pomoć zaista potrebna. Čim čovjek ne traži novac, već hranu, znate kako je. Ne okrećite glavu od njih. Mi mladi tu puno možemo napraviti, dosta je da se odrekneš jedne kave pa da nekom pomogne. Nekad tim ljudima doneseš ručak, a oni su sretni kao da su dobili milijune. Pučka kuhinja je ograničena. Neki su šećeraši, ne mogu sve jesti i onda su opet osuđeni na ulicu. Ovo je 21. stoljeće, a netko je željan kruha. Kad je onaj čovjek tako opsovao baku, meni je srce puklo jer ju je posramio. Ako ne želiš pomoći, bar ih nemoj ponižavati - poručio je.