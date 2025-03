Društva za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje educiraju mlade o upravljanju rizicima

U nastojanju da mlade generacije, koje postavljaju temelje za napredak našeg društva, osnaže u donošenju promišljenih financijskih odluka, društva za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje i ove će godine aktivno sudjelovati u obilježavanju Svjetskog i Europskog tjedna novca, koji se održava od 17. do 23. ožujka pod sloganom “Think before you follow, wise money tomorrow” i usmjeren je na izazove digitalnih financija i utjecaj društvenih mreža na mlade. Kroz dinamične edukativne radionice, interaktivna predavanja i niz različitih aktivnosti, cilj osiguratelja je povećati razumijevanje financijskih proizvoda i usluga te istaknuti važnost odgovornog upravljanja rizicima i osobnim financijama.

Na ovaj način, mlade se motivira i potiče da steknu i usvoje potrebna znanja i vještine o financijskoj pismenosti na području osiguranja, planiranju budućnosti te boljem razumijevanju ključne uloge osiguranja u zaštiti od različitih privatnih i poslovnih rizika. Industrija osiguranja ove će godine posebnu pozornost posvetiti osvještavanju o ključnim financijskim pojmovima, važnosti štednje, investiranja te odgovornom upravljanju novcem. Planirani niz aktivnosti koncipiran je s ciljem pružanja jasnih i praktičnih informacija koje će mladima omogućiti bolje snalaženje u donošenju svakodnevnih financijskih odluka, čime se dugoročno doprinosi njihovoj financijskoj stabilnosti i sigurnosti u zrelijoj životnoj dobi.

Kako bi se omogućilo da potrebna znanja dođu do što šireg kruga mladih, važnu ulogu u procesu imaju njihovi učitelji, profesori i nastavnici, koji su nezaobilazni u prenošenju financijske pismenosti kroz obrazovni sustav. Stoga je tijekom mjeseca veljače i ususret ovogodišnjem obilježavanju Svjetskog i

Europskog tjedna novca, Hrvatski ured za osiguranje održao predavanje na temu “Zaštita potrošača u osiguranju“ na državnom stručnom skupu za učitelje, profesore i nastavnike u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Kao uvod u ovogodišnji Svjetski i Europski tjedan novca, 17. ožujka u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu, u organizaciji Ministarstva financija, održan je edukativni događaj usmjeren na unaprjeđenje financijske pismenosti studenata. Kroz interaktivne razgovore sa stručnjacima, kviz provjere znanja i Sajam financijske pismenosti, sudionici su imali priliku usvojiti neophodne financijske vještine koje im mogu biti od velike pomoći u upravljanju osobnim budžetom. Među istaknutijim izlagačima na sajmu bio je i Hrvatski ured za osiguranje, čiji je promotivni punkt privukao brojne zainteresirane studente. Više od 350 posjetitelja imalo je priliku detaljnije se informirati o različitim vrstama osiguranja i njihovim prednostima te kroz dostupne informativne materijale, poput brošura i letaka, dodatno proširiti svoje razumijevanje ove tematike. Za kviz provjere znanja Hrvatski ured za osiguranje darovao je društvenu igru za mlade "Manje rizika-više zabave" .

Društva za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje zajednički provode kampanju SIGURNIJE SUTRA - projekt financijskog opismenjavanja na području osiguranja. Na web stranici kampanje SIGURNIJE SUTRA mogu se pronaći važne informacije iz svijeta osiguranja, naučiti kako se osigurati od rizika, financijski zaštititi te doznati zašto je danas (možda više nego ikad prije) važno imati osiguranje. Sudjelovanjem u Svjetskom i Europskom tjednu novca 2025., društva za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje nastavljaju predano unaprjeđivati financijsku pismenost mladih u kontekstu osiguranja, pružajući im ključna znanja i vještine za sigurniju i stabilniju budućnost.

Dodatni sadržaji namijenjeni mladima dostupni su i online – na mrežnim stranicama Hrvatskog ureda za osiguranje moguće je preuzeti digitalnu brošuru "Čemu zapravo služi osiguranje?" dok je ostatak sadržaja edukativno-informativnog karaktera dostupan ovdje.