Drugi stup ponudio 30 posto veće neindeksirane mirovine u odnosu na mirovine koje se usklađuju sa inflacijom

Oba mirovinska društva registrirana za isplatu dvostupnih mirovina uvela su u svoju ponudu neindeksirane mirovine te su za njih ponudile 30 posto više novca u odnosu na indeksirane mirovine. Uz godišnju stopu inflacije od tri posto, indeksirane mirovine bi sustigle neindeksirane za desetak godina, a nakon tog razdoblja bi ih pretekle.

Državni HRMOD podsjeća da je opcija isplate neindeksiranih mirovina predviđena Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima i ona korisnicima donosi mogućnost da u startu ostvaruju viši iznos mirovine u odnosu na one koji odaberu mirovinu s usklađivanjem. - Iako su mirovine bez usklađivanja na početku isplate više, važno je napomenuti da takve mirovine tijekom cijelog vremena trajanja ugovora o mirovini ostaju nepromjenjive. Uz to, tu je i takozvani rizik dugovječnosti, što znači da mirovina koja se ne usklađuje gubi realnu vrijednost što se duže mirovina koristi, jer ne prati promjenu stope indeksa potrošačkih cijena. Postoji i rizik od brzorastuće inflacije, što znači da mirovine koje se ne usklađuju, pod utjecajem inflacije gube na vrijednosti, navodi državni HRMOD.

Privatni RMOD u vlasništvu Raiffeisen grupe ističe da kod neindeksiranih mirovina budući korisnici mogu ugovoriti nepromjenjivu mirovinu kroz cijelo vrijeme trajanja ugovora o mirovini ili mirovinu koja se povećava jednom godišnje za fiksnu ugovorenu stopu. Uz pojedinačnu, zajedničku mirovinu sa zajamčenim razdobljem i mirovinu s jednokratnim povratom, osiguranicima drugog stupa stigle su tako još dvije nove zavrzlame na putu do prve mirovine – neindeksirana mirovina te neindeksirana mirovina po ugovoru.

Zakon nalaže da se svakom novom umirovljeniku koji se odluči za kombiniranu mirovinu iz 2. stupa najprije mora ponuditi indeksacija mirovina u skladu s inflacijom, koja se provodi dva puta godišnje. Dugo je indeksacija dvostupnih mirovina bila jedina opcija, no od ovog tjedna (29. rujna 2025) osiguranicima drugog stupa koji odlaze u mirovinu nudi se i neindeksirana mirovina. Takva bi mirovina u startu bila oko 30 posto viša od indeksirane, pa tako 65-godišnjak koji u drugom stupu raspolaže s 50 tisuća eura može u državnom HRMODU-u dobiti 161 euro mjesečne indeksirane ili 209 eura neindeksirane mirovine iz programa klasik. Za 65-godišnjaka s 25 tisuća eura štednje u drugom stupu, koji povlači 20 posto štednje odmah, preostali iznos mjesečne indeksirane mirovine bi bio 80 eura, a neindeksirane 104 eura. Sličan omjer je i u RMOD-u. Ako se u isplatu uključe nasljednici iznos se smanjuje, a precizniji izračun može se naći na internetskim stranicama dvaju fondova.

U Hrvatskoj se isplaćuje oko 20 tisuća dvostupnih mirovina i sve su one podložne indeksaciji. Značenje nove regulative s vremenom će rasti jer će sljedećih nekoliko godina pravo na mirovinu steći čak 100.000 radnika s ušteđevinom iz drugog stupa. Tada će desetke tisuće radnika mučiti trilema – uzeti indeksiranu, neindeksiranu ili ugovornu mirovinu.

Inače, mirovine se u Hrvatskoj isplaćuju iz tri stupa, a svaki od njih ima različite modele indeksacije. Prvi stup, državni i najmasovniji, obavezno indeksira mirovine dvaput godišnje prema kretanju plaća i cijena, pa je ta opcija - najpovoljnija. Državne su mirovine ove godine indeksirane s 10,6 posto. Drugi stup dosad je usklađivao mirovine samo s inflacijom, pa su one ove godine rasle 3,5 posto. Mirovine trećeg stupa se ne indeksiraju.

HRMOD navodi da će korisnici drugog stupa koji se predomisle moći u roku od 90 dana od dana sklapanja ugovora zatražiti promjenu načina usklađivanja. Dodatno, to isto pravo moći će zatražiti ponovno još jednom tijekom svake kalendarske godine. - Naša je zadaća budućim umirovljenicima transparentno predstaviti sve opcije koje im Zakon omogućuje kako bi mogli donijeti informiranu odluku koja najbolje odgovara njihovim životnim okolnostima. To uključuje detaljne informativne izračune svih mirovinskih programa u ponudi te jasnu usporedbu i razumijevanje rizika isplate u slučaju odabira mirovine bez usklađivanja u odnosu na mirovinu koja se usklađuje- istaknuo je Dominik Gluhinić, predsjednik Uprave Hrvatskog mirovinskog osiguravajućeg društva.

Procedura izbora dvostupnih mirovina dovoljno je komplicirana i bez neindeksiranih mirovina. Novi umirovljenici najprije odlučuju hoće li ostati u 2. stupu ili se vratiti u državni sustav zajedno s mirovinskom štednjom. Taj izbor nije jednostavan, jer samo 2. stup omogućuje povlačenje 20 posto štednje odmah. Ako ostanu u drugom stupu i izaberu kombiniranu mirovinu, slijedi odluka kojem društvu od dva postojeća povjeriti isplatu, a potom i nova trilema: uzeti pojedinačnu mirovinu samo za sebe, uključiti bračnog partnera (što smanjuje iznos mirovine), odnosno dodatno srezati buduću mirovinu uključivanjem i drugih zakonskih nasljednika nakon smrti? Uz sve to na kraju će morati birati između – indeksirane, neindeksirane ili "ugovorene" mirovine, što nije laka odluka.