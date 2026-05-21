Ukrajinci tvrde da su ubili velik broj Rusa svojim dronovima: Pogodili kamp, poginulo najmanje 65 kadeta i instruktor

Drugi niz napada pogodio je sjedište ruske sigurnosne službe i sustav protuzračne obrane u regiji Herson na okupiranom teritoriju Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da je pritom ubijeno i ranjeno gotovo 100 Rusa, no nije naveo kada se točno napad dogodio. Ukrajinske tvrdnje o tako visokom broju žrtava nisu neobične, javlja CNN .

Ukrajina tvrdi da je ubila velik broj Rusa u dva napada u okupiranoj istočnoj regiji države, dok Kijev pojačava napade dronovima srednjeg dometa usmjerene na moskovsku vojnu infrastrukturu. Jedan val udara pogodio je ruski kamp za obuku pilota dronova u okupiranom gradu Snizhne, pri čemu je, prema zapovjedniku ukrajinskih Snaga bespilotnih sustava, u srijedu navečer ubijeno najmanje 65 kadeta i jedan instruktor.

U međuvremenu je rusko Ministarstvo obrane tijekom četvrtka izvijestilo o, kako tvrdi, napredovanju na bojištu. Odvojeno od toga, ministarstvo je priopćilo da je u sklopu vojnih vježbi dio nuklearnog naoružanja premješten u skladišta u Bjelorusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov bjeloruski kolega Aleksandar Lukašenko te su vježbe vodili putem videopoziva, priopćio je Kremlj.

Ukrajina je posljednjih tjedana zabilježila određene uspjehe na bojištu, usporivši tempo gubitka teritorija. Prošlog mjeseca ponovno je zauzela više teritorija nego što ga je Rusija osvojila, prvi put od kolovoza 2024. Taj se uspjeh uglavnom pripisuje ukrajinskoj prednosti u korištenju dronova. Nakon što se ranije fokusirala na kratkodometne napade na ruske položaje uz liniju bojišta, te dugometne udare duboko unutar Rusije, Ukrajina je posljednjih tjedana pojačala srednjodometne napade usmjerene na rusku logistiku.

Ovi napadi predstavljaju nastavak te strategije. Zapovjednik ukrajinskih Snaga bespilotnih sustava Robert Brovdi tvrdio je da je napad na tzv. 'dronsku akademiju' pogodio kompleks od 2.484 četvorna metra, u kojem su se nalazili dronovi, eksplozivi, kao i zapovjedni punkt. Objavio je snimke koje izgledaju kao da prikazuju jednosmjerne napadačke dronove kako pogađaju zgradu, koja je sa svakim udarom postajala sve oštećenija.

Snimke objavljene na društvenim mrežama u srijedu navečer prikazuju i zgradu u plamenu u Snizhneu, koju je CNN geolocirao na isto područje kao i kamp za obuku dronova. Zelenski je također objavio snimke koje prikazuju napade koji uništavaju nekoliko zgrada, uz tvrdnje da je napao sjedište ruskog FSB-a i sustav protuzračne obrane.

U odvojenim noćnim napadima Ukrajina je, prema Zelenskom, pogodila i rafineriju nafte Syzran u ruskoj regiji Samara, više od 800 kilometara od granice s Ukrajinom. Dva člana obitelji ruskog vojnika koji se borio u Ukrajini poginula su u tom napadu, prema riječima guvernera regije.

Dodatni udari pogodili su područja duž zapadne ruske granice, prisilivši rusku protuzračnu obranu da obori 121 ukrajinski dron, priopćilo je rusko Ministarstvo obrane. Istodobno, ukrajinske vlasti izvijestile su da je najmanje pet osoba poginulo, a 41 ranjena u ruskim napadima na Ukrajinu tijekom noći uoči četvrtka.