Tomislav Krasnec
Autor
Tomislav Krasnec

Vojne vježbe s Ukrajincima više nisu prilika da oni uče o NATO-ovoj moći, nego da se uči od njih. Hrvati bi trebali biti ondje

23.05.2026. u 13:30

Na papiru i TV-u možete biti najpametniji, ali na terenu...

Presjek njegove karijere u nekoliko rečenica zvučao je kao sažetak dokumentarca "Smrt Jugoslavije". Bilo je to prošloga ljeta, u danima uoči svečanog vojnog mimohoda Hrvatske vojske, trećeg takvog u povijesti, a ja sam tog časnika pitao je li mu ovo prvi mimohod kojemu nazoči. Odgovorio je potvrdno, a zatim se prisjetio… U vrijeme prvog mimohoda 1995. na Jarunu bio je u postrojbi, na ratištu, gdje će on i njegovi suborci nekoliko mjeseci kasnije uspješno obaviti zadaću oslobađanja okupiranog teritorija. U vrijeme drugog mimohoda, 2015., bio je pripadnik hrvatskog kontingenta u međunarodnoj vojnoj misiji na Kosovu. A sada je sudjelovao u organizaciji trećeg vojnog mimohoda. Ali, poanta ove kolumne nije samo to da ćete u iskustvu hrvatskih vojnika pronaći sve najvažnije elemente "Smrti Jugoslavije", nego ovo pitanje: zašto on i njemu slični hrvatski vojnici danas nisu na vojnim vježbama koje su možda zamišljene kao prilika da NATO-ovi saveznički vojnici uče partnerske ukrajinske vojnike vojnim vještinama, samo da bi se pokazalo da su Ukrajinci zapravo ti koji savezničke vojnike iz zemalja članica NATO-a podučavaju vještinama modernog ratovanja uz pomoć dronova?

vojska hrvatski vojnici Ukrajina Rusija dronovi NATO

A5
a51
14:28 23.05.2026.

od ukrajinske vlasti, ponajvise se moze nauciti kako podnositi gubitke i uvjeravati sebe i druge da ti super ide...

HO
HOP
14:03 23.05.2026.

četnički pogled je radije usmjeren ka majčici rusiji ....

LP
ljerka.p2911
13:48 23.05.2026.

Bili bi ondje da nam precednik nije Slučajni koji opstruira svaki Hrvatski intetes!

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Svečano otvorena pritvorska jedinica KPZ-a Sarajevo na Igmanu
IVAN HRSTIĆ

Nikakav Klub liječenih ubojica! Ima samo jedan način za obračun sa zvijerima poput Aleksića

Ne. Nije smrtna kazna. Jer starozavjetna ili šerijatska osveta nikad ne bi smjela biti sama po sebi svrha nijednog zakona. Nikad oko za oko, nikad zub za zub. Društvo koje počiva na osveti i primitivnim strastima ne može biti dugog vijeka. Obično u njima i ono samo izgori. No, to nipošto ne pretpostavlja milost, oprost i zaborav po protoku vremena ili isteku kazne. Ne, ne za svako djelo.

