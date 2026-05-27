© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
PODRHTAVANJE TLA

Potres zatresao kod Siska, osjetio se i u Zagrebu: 'Kratko, ali dosta snažno'

Foto: EMSC
27.05.2026.
u 09:59

Epicentar potresa bio je na području oko 10 kilometara južno od Sisak, na dubini od devet kilometara

Potres magnitude 3.0 pogodio je u srijedu ujutro središnji dio Hrvatske, a epicentar je zabilježen nedaleko od Sisak. Prema prvim podacima europskih seizmoloških službi, potres se dogodio u 9:51 po lokalnom vremenu, na dubini od devet kilometara. Epicentar je bio oko 10 kilometara južno od Siska, a podrhtavanje tla osjetilo se diljem Banovine, u Petrinja, Glina, Velika Gorica pa sve do Zagreb i okolice. “Potres se osjetio u Sisku dobro. Kratko, ali dosta snažno zatreslo”, javlja nam čitatelj.

Iz Petrinje stižu brojne reakcije građana. “Jako je zatresao i grunuo”, “Dobro zatreslo”, “Baš jaka trešnja cijele kuće, čuli se ormari i prozori kako lupaju”, samo su neki od komentara. Jedan građanin napisao je i: “Cijela kuća mi se tresla kao luda”.

Stanovnici Siska također opisuju snažno podrhtavanje. “Nove zgrade u Capragu plesale, baš neugodno”, “Tri udara, prvi najjači”, “Sve se fino treslo, trajalo je nekih 30-ak sekundi”, navode građani na stranici EMSC-a. 

Potres se osjetio i na području Zagreba, osobito u istočnim i zapadnim dijelovima grada. Građani iz Dubrave javljaju kako se osjetio “kratki udar” te “lagano zatreslo”. Iz Maksimira navode da je bilo “lagano podrhtavanje bez zvuka”, dok stanovnici Trešnjevke opisuju da je “treslo sobu na drugom katu”. Dojmovi stižu i iz Novog Zagreba te zapadnog dijela grada. “Lagano i kratko podrhtavanje”, “lagano ljuljanje” i “drhtaj par sekundi”, neki su od komentara građana iz Jankomira, Španskog i centra Zagreba.

VR
Vrbanek
10:47 27.05.2026.

Dolaze i novi potresi, a mi još nismo rješili ni stare potrese .....

PL
plitko
10:02 27.05.2026.

Bome, ovdje kod mene u Dugavama je dobro drmnulo.

