Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 54
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NAVODNO POČINILI VIŠE KAZNENIH DJELA

FOTO Prepoznajete li ih? Policija objavila fotografije trojice muškaraca povezane s razbojništvima

Foto: PU krapinsko-zagorska
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
21.08.2025.
u 09:19

Građani koji prepoznaju muškarce ili imaju bilo kakve informacije mogu se javiti policiji na broj 192, osobno u najbližu postaju ili putem e-mail adrese krapinsko-zagorska@policija.hr.

Na području Policijskih uprava krapinsko-zagorske i zagrebačke tijekom 2024. godine evidentirano je više razbojništava u poslovnicama sportskih kladionica. Policija je objavila fotografije nekoliko muškaraca za koje vjeruje da bi mogli imati korisne informacije o tim kaznenim djelima te je pozvala građane da pomognu u njihovom pronalasku.

Prepoznajete li ih? Policija objavila fotografije trojice muškaraca povezane s razbojništvima
1/4

Prema opisu:

  • prvi muškarac je visok između 170 i 175 cm, jače građe i obrijane glave, a u trenutku snimanja nosio je bijelu kratku majicu, narančaste kratke hlače i sandale;
  • drugi je visok oko 180–185 cm, također jače građe i obrijane glave, odjeven u plavu Adidas majicu, sive kratke hlače i crne tenisice;
  • treći je visok između 170 i 175 cm, srednje građe i tamnije kraće kose, a imao je bijelu majicu, tamnije kratke hlače i bijele tenisice.

Građani koji prepoznaju muškarce ili imaju bilo kakve informacije mogu se javiti policiji na broj 192, osobno u najbližu postaju ili putem e-mail adrese krapinsko-zagorska@policija.hr.

FOTO Stan od 61 kvadrata prodaje se za 42.000 eura, pogledajte kako izgleda
1/6
Ključne riječi
policija razbojništvo kladionice

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Matija22
Matija22
10:17 21.08.2025.

Čemu služe slike sa osobnih, putovnica u policijskoj upravi da ih ne možete naći? Nije mi jasno što onda mora se davati bezveze 10 eura za slikanje za osobnu kad te slike ničemu ne služe.

Avatar Tvrdi
Tvrdi
10:11 21.08.2025.

Treba ih prvo potražiti u hrvatskom saboru.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još