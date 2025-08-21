FOTO Prepoznajete li ih? Policija objavila fotografije trojice muškaraca povezane s razbojništvima

Na području Policijskih uprava krapinsko-zagorske i zagrebačke tijekom 2024. godine evidentirano je više razbojništava u poslovnicama sportskih kladionica. Policija je objavila fotografije nekoliko muškaraca za koje vjeruje da bi mogli imati korisne informacije o tim kaznenim djelima te je pozvala građane da pomognu u njihovom pronalasku.

Prepoznajete li ih? Policija objavila fotografije trojice muškaraca povezane s razbojništvima

Prema opisu:

prvi muškarac je visok između 170 i 175 cm, jače građe i obrijane glave, a u trenutku snimanja nosio je bijelu kratku majicu, narančaste kratke hlače i sandale;

drugi je visok oko 180–185 cm, također jače građe i obrijane glave, odjeven u plavu Adidas majicu, sive kratke hlače i crne tenisice;

treći je visok između 170 i 175 cm, srednje građe i tamnije kraće kose, a imao je bijelu majicu, tamnije kratke hlače i bijele tenisice.

Građani koji prepoznaju muškarce ili imaju bilo kakve informacije mogu se javiti policiji na broj 192, osobno u najbližu postaju ili putem e-mail adrese krapinsko-zagorska@policija.hr.