Policija objavila do sada nepoznate detalje o premlaćivanju Slovenaca u Savudriji

Umaška policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad trojicom hrvatskih državljana, starima 19, 46 i 57 godina, koje sumnjiči za nasilničko ponašanje. Uz to, 46-godišnjak je prijavljen i za oštećenje tuđih stvari, dok 57-godišnjaka terete i za pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede, priopćilo je u četvrtak Ministarstvo unutarnjih poslova.

Incident se dogodio 15. kolovoza oko 23.30 sati na plaži u umaškom području, gdje su se trojica muškaraca, navodnih zaštitara, sukobila sa 28-godišnjim slovenskim turistom i njegovom 25-godišnjom djevojkom. Sukob je počeo zbog nepridržavanja pravila kućnog reda turističkog objekta. Ubrzo je verbalni sukob prerastao u fizički. Kada je 28-godišnjak mobitelom počeo snimati događaj, 46-godišnjak mu je istrgnuo uređaj iz ruke i razbio ga. Potom su napali mladića i udarali ga rukama i nogama. Kada je djevojka pokušala spriječiti daljnje nasilje, jedan od muškaraca ju je udario rukom, a 57-godišnjak teleskopskom palicom u glavu. Nakon toga su nastavili tući 28-godišnjaka i potom pobjegli s plaže.

Slovenskim državljanima pružena je liječnička pomoć te im je utvrđeno da su zadobili lakše ozljede, dok su hrvatski državljani odbili medicinsku pomoć. Policija je protiv trojice napadača podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu. Osim toga, utvrđeno je da su napadači radili poslove privatne zaštite, iako dvojica od njih za to nisu imala odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova. Protiv njih i protiv trgovačkog društva koje ih je angažiralo bit će pokrenut prekršajni postupak, dok će se za trećeg zaštitara provjeriti zakonitost njegova postupanja.

