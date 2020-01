Drama u Njemačkoj: Muškarac upucao šestero ljudi, policija ga je brzo uhvatila

U Njemačkoj je došlo do masovne pucnjave u kojoj je ubijeno šestero ljudi. Napadač je uhićen u gradu Rot am See, udaljenom 170 kilometara od Münchena. Pucnjava se dogodila u zgradi u istome gradu.

Policija je objavila da su se žrtve i ubojica poznavali te da je motiv ubojstva vjerojatno vezan za privatne odnose, piše Bild.

⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️

Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

Prema informacijama istog portala, napadač je rođen 1983. godine.

Rot am See je gradić koji broji oko 5000 stanovnika, a nalazi se na jugozapadu Njemačke.