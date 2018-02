Dragan Čović: Izmjena Izbornog zakona pitanje je svih pitanja za Hrvate u BiH

U organizaciji Udruge bosanskih Hrvata Prsten, Podružnica Osijek, Ogranak Đakovo, održana je u subotu tradicionalna Večer članova i prijatelja UBH Prsten ogranak Đakovo na kojoj je poseban gost bio predsjedatelj Predsjedništva BiH Dragan Čović.

„Imamo pravo tražiti da budemo konstitutivni jednakopravni narod u BiH. Kada razgovaramo o izmjenama Izbornog zakona, to je danas pitanje svih pitanja za Hrvate, koji su najmalobrojniji narod u BiH. Odluka Ustavnog suda da legitimni predstavnici konstitutivnih naroda moraju predstavljati svoje narode i u Predsjedništvu BiH i u Parlamentarnoj skupštini će se morati provesti. Ovo nije pitanje bilo kojeg pojedinca, bilo koje političke opcije niti jedne političke stranke - ovo je pitanje hrvatskog naroda, njegove opstojnosti, kako u RH tako i u BiH. Pritisci koji dolaze iz različitih izvora političke moći, koji bi željeli Hrvate ostaviti izvan prostora BiH i pretvoriti nas u nacionalnu manjinu, neće uspjeti! “ izjavio je predsjedatelj Predsjedništva BiH, Dragan Čović prilikom pozdravnog govora okupljenim članovima Prstena, naglasivši kako „Prsten danas mnogo znači ne samo za Hrvate Bosne i Hercegovine nego i za Hrvate diljem svijeta“.



Svečana dvorana u kojoj se slavilo zajedništvo jednog naroda koji živi u dvije domovine bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a dobrodošlicu okupljenima poželjeli su zamjenik gradonačelnika Đakova Antun Galić, te Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije, član Udruge Prsten koji je Udruzi zažalio puno uspjeha u daljnjem radu te pozvao sve Hrvate porijeklom iz BiH koji imaju pravo sudjelovati na bosanskohercegovačkim izborima na aktivno sudjelovanje. Uz njih, prisutne su pozdravili Anton Tubanović, predsjednik Ogranka Đakovo te Mijo Marić, predsjednik Udruge bosanskih Hrvata Prsten koji je tom prilikom poručio:



„Kažu da se ljudi dijele na one koji znaju raditi i one koji znaju veseliti se. Osim Slavonaca, samo rijetki znaju i jedno i drugo. Žitna slavonska polja svjedoče o vrijednim ljudima, a već tradicionalna Prstenova večera u Đakovu govori o druženju i veselju. Godinama na ovome je druženju onoliko ljudi koliko dvorana može primiti i u pravilu je to oko 800 najbržih. Svake godine je veliki broj onih koji ne uspiju doći do ulaznica. Cilj je druženje i zabava, ali ovo je i susret promišljanja iz kuta političara, gospodarstvenika, znanstvenika i svih onih koji imaju što reći i zainteresirani su čuti druge. Svjesni toga, mi iz Prstena nastojimo ovo druženje proširiti sadržajno, oplemeniti ga i dati mu funkcionalan smisao. Danas je to Slavoniji i ljudima koji ovdje žive jako potrebno.

Zbog svoga podrijetla i trajne veze sa zemljom iz koje dolazimo te našega djelovanja u zemlji življenja, mi iz Prstena postali smo prirodni most između naših dviju domovina. Danas je ovdje susret predstavnika svih skupina iz naše dvije zemlje. Hvala svima koji sudjeluju u tome i što u Prstenu prepoznaju mogućnost svojeg stvaralačkog izražavanja, druženja i kreativnog djelovanja.“

Uz bogat zabavno-glazbeni program, kušanje slavonskih specijaliteta i ozračje koje je odisalo snažnim zajedništvom, više od 800 članova i prijatelja Udruge Prsten uživalo je u nastupu KUD-a Prsten iz Osijeka, KUD-a Prijatelji iz Jajca, a nastupio je i HKUD „Fra Jozo Križić“ iz Roškog polja pored Tomislavgrada.