Dr. Željka Karin: Situacija u Splitu je eskalirala, imamo rekordan broj zaraženih u ovom valu

Ravnateljica splitsko-dalmatinskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Željka Karin ustvrdila je u srijedu da "brojke eskaliraju", da su današnja 462 nova slučaja zaraze u županiji najveći broj u posljednjem valu kao i da je velik udio oboljelih u ukupnom broju testiranih.

Ta županija, uz 462 novooboljele osobe, bilježi danas i pet umrlih od posljedica covida.

Karin je na izvanrednoj konferenciji za novinare rekla kako su očekivali pad broja oboljelih jer je Uskrs prošao, no i ustvrdila da i dalje ima obiteljskih druženja i grupiranja s obzirom na to da iz pojedinih obitelji imaju veći broj oboljelih.

"Povećan je broj novooboljelih i u Vrgorcu i Sinju. Situacija nije zadovoljavajuća i brojke eskaliraju", istaknula je.

"Nemoguće je kontrolirati obiteljska druženja. Sutra će biti Stožer, razmišlja se o raznim mogućnostima. Situacija je vrlo ozbiljna jer od ovog britanskog soja raste broj oboljelih, hospitaliziranih i umrlih", izjavila je Karin.

Na upit o cijepljenju odgovorila je da ide dobro i da za sada nemaju problema, u županiji su podijelili više od 80 tisuća doza, a do kraja lipnja očekuju 200 tisuća doza cjepiva. Sljedeći tjedan u toj županiji počinje cijepljenje šire populacije. Što se tiče krizmi i pričesti razmatraju mogućnost odgode, no sve je stvar dogovora s nadbiskupom. Sutra bi trebala biti donesena odluka o on line nastavi.

"Mnogi još ne vjeruju u opasnost virusa. Najvjerojatnije su ljudi umorni od svih mjera, ali drugih načina nemamo za zaustaviti pandemiju. Na cijepljenje pozivam i nastavnike koji su izloženi jer djeca prolaze s blažim simptomima dok zaraženi nastavnici mogu završiti s lošim posljedicama", poručila je.