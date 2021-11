DP traži ispriku HUBOL-a: Politički HUBOL se na Penavu obrušio po već opisanom sjevernokorejskom modelu

Nakon što je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava kazao kako su Covid potvrde, budući da zarazu šire i cijepljeni i necijepljeni, omogućile 'bioteroristima' da bez medicinske kontrole ulaze u bolnice i staračke domove bez obzira na razinu antitijela i prisustvo virusa u sebi", reagirao je HUBOL - Hrvatska udruga bolničkih liječnika. ''Kolika mora biti inteligencija nekoga tko osobe s imunitetom stečenim cijepljenjem protiv COVID 19 bolesti naziva bioteroristima, teško je odrediti", komentirali su između ostalog iz HUBOL-a. Sada su na njihove riječi oštro reagirali iz Domovinskog pokreta.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"U posljednje vrijeme naša politička, medijska i znanstvena javnost izloženi su kampanji kojoj je cilj u potpunosti ukinuti društveni dijalog o ključnim temama koje se tiču svih hrvatskih građana. Posve je očito da medicinska znanost diljem svijeta, još uvijek traži najbolji odgovor za suočavanje s koronakrizom. Različite države imaju ponekad iste, slične, ali i potpuno različite nacionalne strategije, a ono što je do sada jedini poznati zaključak: restriktivna rješenja, sila i prisila, nikome nisu i neće donijeti - ništa dobro. Kvalitetno rješenje, posve sigurno, ne može se iznaći gušenjem dijaloga, a samo znanstveni dijalog i opći društveni konsenzus mogu dovesti do kvalitetnih rješenja koja su nam prijeko potrebna, ponajprije radi budućnosti naše djece.

Domovinski pokret smatra da Hrvatska, ni pod koju cijenu, ne smije zbog nametnutih političkih rješenja, nečije samovolje i oholosti, potonuti u sukobe i eskalaciju bilo kakvog radikalizma, kojeg u pravilu potencira vlast, svojim nepromišljenim potezima preko tzv. Stožera i bahatim izbjegavanjem bilo kakvog dijaloga.

O sljepilu koje nas može odvesti u ponor suvremenog kolonijalizma, najbolje svjedoči priopćenje, kojeg je u ime HUBOL-a, povodom posjeta Emanuela Macrona Andreju Plenkoviću, sročio “nepoznat netko”… Taj sramotni uradak neodoljivo nas podsjeća na vremena za koja smo mislili da su daleko iza nas, a sadrži neviđenu dozu poltronizma, potpunog ljudskog beskičmenjaštva i neetične vulgarnosti, koja sramoti ne samo liječničku profesiju, već i cijelu naciju. U do sada neviđenom uvlačenju, Macronu je HUBOL svojim manifestom, zaželio dobrodošlicu kao svojedobno sjevernokorejska liječnička organizacija drugu Titu, a “u ime prijateljstva između dva bratska naroda”, osim oko borbenih zrakoplova, drugovi iz HUBOL-a od francuskog su predsjednika zatražili i “konkretnije upute našem Stožeru oko COVID-19 bolesti”! I ranije se ta ista “nepoznata ruka” iz pera HUBOL-a, u sličnoj komunističkoj maniri, drznula vrijeđati naše biskupe te ih optužiti da “bez razumijevanja i bez duše, podilaze onima koji sad mašu zastavama slobode izbora“… Baš kao da je autor isti onaj koji je prosvjednike na Jelačić placu nazvao “kukavicama koje se boje vatice”, HUBOL je u svom “saopštenju” ponudio “jedinu znanstvenu istinu” i cijepljanje kao “najučinkovitiju zaštitu”, dok je sva ostala mišljenja nazvao “bljutavim, proračunatim kukavičlukom”…

Nasuprot ovako koordiniranih političkih i “cehovskih” uvreda, postoje i stručna mišljenja o nelogičnosti nedosljednih restriktivnih mjera, koje se odnose i na cijepljenje, oko kojeg se vode teške interesne bitke. Na početku kampanje, govorili su nam da cjepivo protiv korone, koje god izabrali, štiti od zaraze i da je sigurno poput svih ostalih… Nažalost, primjena cjepiva u praksi brzo je srušila tu fejk kampanju i razotkrila očitu istinu; cjepivo u velikom broju slučajeva ne štiti od zaraze, što je potvrdio čak i čelnik Domovinski pokret, Vlaška ulica 81f, 10000 Zagreb, OIB: 52853709191 WHO-a, Teodros Ghebreyesus, tvrdnjom da “cijepljene osobe prenose zarazu i moraju paziti da ne zaraze druge ljude”. I nakon toga, kampanja po stoti puta dobiva novi propagandni zaokret pa se sada javnost bombardira tezama da cjepivo ne štiti od zaraze, ali “štiti od težih posljedica”… Onda se lansiraju rasprave o (bes)korisnosti pojedinih cjepiva u odnosu na nove mutacije virusa i tako dalje, i tako bez kraja – i bez rješenja. U pravo zbog rješenja, koje još nije niti na vidiku, potrebno je vratiti se ozbiljnoj znanstvenoj raspravi, a dužnost politike je, prije svega, stvoriti podlogu za uključivost svih, a posebno onih koji drukčije misle. Proglašavati stav globalističkih vlasti apsolutnom i jedinom istinom, vrlo je opasna manipulacija koja ugrožava generacije i generacije onih koji tek dolaze.

Kada predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava izađe s određanim tezama, nakon konzultacije s različitim stručnjacima, pa i onima koji su donedavno savjetovali premijera, onda se politički HUBOL na njega obruši po već opisanom sjevernokorejskom modelu, no, kada njegove teze potvrdi čelnik Svjetske zdravstvene organizacije, onda to nije poligon za javno demoniziranje. O karikiranju nedosljednih i skandaloznih izjava Alemke Markotić – da i ne govorimo. Skromnost i poniznost vrline su uglavnom običnih, malih ljudi, a u suvremenoj politici za takve, nažalost, do sada nije bilo mjesta. Globalističke elite ipak će se na to morati priviknuti, jer okupljanja građana svih svjetonazora i raznih stranačkih i nestranačkih pripadnosti, posljednjih tjedana – takav trend potvrđuju. U Domovinskom pokretu oko izbora najboljih metoda borbe s koronom naši medicinski stručnjaci, baš kao i u cijelome svijetu, nemaju jedinstveni stav, ali ono što ih objedinjuje je dobra namjera, zalaganje za pravo na izbor, protivljenje bilo kakvoj segregaciji, a ponajprije briga za svoie najbliže, za našu djecu i društvo u cjelini.

Nametanje nečije privatne “istine”, kao stožerne DOGME ili AKSIOMA, nikada nećemo prihvatiti! Svi zastupnici u Hrvatskom državnom saboru, pa tako i naš predsjednik Ivan Penava, imaju ne samo pravo, već i obvezu propitkivati ključne odluke koje se tiču budućnosti građanstva, a posebno naše djece. Drugovi HUBOL-ovci, sada vas lijepo molimo da odmah napadnete predsjednika WHO-a, Tedorsa Adhanoma Ghebreyesusa, za “bljutavi, proračunati kukavičluk” jer je iznio identične stavove kao i predsjednik Domovinskog pokreta ili da se Ivanu Penavi javno ispričate!", stoji u priopćenju Domovinskog pokreta.