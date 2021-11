Omikron ušao i u Austriju? Prvi sumnjivi slučaj pacijenta u Tirolu pristiglog iz Južne Afrike

I Austrijanci su pretpostavljali da je samo pitanje vremena kada će i do njih stići nova, kako znanstvenici tvrde još znatno zaraznija mutacija koronavirusa-omikron. I njihova su se predviđanja, nažalost već ostvarila. Kako javljaju austrijske zdravstvene vlasti u pokrajini Tirol je u subotu zabilježen prvi sumnjivi slučaj zaraze novim omikronovim sojem koronavirusa. Riječ je o osobi koja je doputovala iz Južne Afrike.

Inače je cijepljenja dva puta mRNA cjepivom, a od druge doze je prošlo devet mjeseci. Kako javljaju zdravstvene vlasti pokrajine Tirol, virolozi u Innsbrucku, glavnom gradu Tirola tvrde da nakon prve provjere uzetog uzorka PCR testiranjem, postoji konkretna sumnja da bi se doista moglo raditi o novoj koronavirus mutaciji, omikron. Osoba, za koju se sumnja da je zaražena omikronom je u Tirol stigla prije tri dana za sada nema nikakvih simptoma koji bi ukazivali na zarazu, ali kako ona tako i sve njene kontaktne osobe su odmah stavljene u izolaciju. “Uzorak će sada biti poslat i provjeren u Beču kod AGES-a (opp. državna Agencija za zaštitu zdravlja i hrane), i to sekvencioniranjem, a rezultat se očekuje sljedećih dana”, pojasnio je Elmar Rizzoli, voditelj pokrajinskog stožera Tirola za Covid, u svom izvješću.

Austrijski ministar zdravstva Wolfgang Mückstein pozvao je sve osobe koje su se u posljednje vrijeme vratile u Austriju iz Južne Afrike da se jave odmah zdravstvenim vlastima na novo uspostavljeni Hotline 01 / 2675032, gdje će dobiti daljnje informacije gdje trebaju napraviti PCR test i daljnje upute, koje naravno predviđaju i samoizolaciju od 10 dana. Ministarstvo zdravstva je već izvijestilo kako se je na dežurni telefon odnosno otvoreni Hotline već javilo 300 povratnika iz Južne Afrike. Austrija je poput nekih drugih europskih zemalja, zbog opasnosti od širenja nove mutacije već ograničila promet s Južnom Afrikom. U zemlju se mogu vratiti samo putnici koji imaju austrijsko državljanstvo, no oni moraju po povratku u 10-dnevnu obveznu karantenu. Da li je novi soj koronavirusa, omikron, ušao u Austriju znati će se sljedećih dana. No, to ne mijenja zabrinutost Austrijanaca, koji se još nisu odmorili niti od delta varijante koja ih zapljuskuje već mjesecima i odnosi svakodnevno na desetke ljudskih života, a već je na pomolu nova pošast. Znanstvenici su rekli da nova varijanta ima najmanje deset mutacija, dok delta ima dvije, a beta tri. I ono posebno zabrinjavajuće da se omikron posebno brzo širi među mladima. Da podsjetimo, i Svjetska zdravstvena organizacija WHO je novi omikronov soj koronavirusa ocijenila “zabrinjavajućim”.

Video: Novi soj nazvali omikron: 'Ova varijanta ima velik broj mutacija, od kojih su neke zabrinjavajuće'