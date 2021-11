Nizozemska potvrdila čak 13 slučajeva novog soja koronavirusa

Oko 13 putnika koji su putovali iz Južne Afrike u Nizozemsku pozitivno je testirano na novu varijantu koronavirusa Omicron, javlja BBC.

Podsjetimo, Nizozemske su vlasti ranije objavile kako je na letu iz Južne Afrike koji je sletio u Amsterdam od svih testiranih putnika njih čak 61 imalo pozitivan nalaz testa na COVID 19.

Letovi nizozemskog nacionalnog prijevoznika KLM iz Johannesburga stigli su u petak u 10:30 i 11:00 po lokalnom vremenu (09:30 i 10:00 GMT).

Putnici koji su bili pozitivni na Covid-19 stavljeni su u karantenu u hotelu u blizini amsterdamske zračne luke Schiphol.

Foto: EVA PLEVIER People exit the Hotel Ramada which is located close to Schipol Airport, where the 61 people that were on the flights from South Africa tested positive for the coronavirus disease (COVID-19), is pictured in Amsterdam, Netherlands, November 27, 2021. REUTERS/Eva Plevier

Oni koji su bili negativni zamoljeni su da se izoliraju kod kuće na pet dana i poduzmu daljnje testove, dok je onima u tranzitu dopušteno da nastave put.

Nizozemski ministar zdravstva upozorio je da bi u zemlji moglo biti novih slučajeva nove varijante.

Znanstvenici diljem svijeta zabrinuti su zbog novog soja te pozivaju na dodatna ispitivanja kako bi se vidjelo koliko je opasna ova nova mutacija te utječe li na učinkovitost cjepiva.

Podsjetimo, nova zabrinjavajuća varijanta koronavirusa prvi put prijavljena Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) iz Južnoafričke Republike 24. studenoga. Njemačka je potvrdila svoja prva dva slučaja zaraze omikronom u dvije osobe u Münchenu. U Italiji je otkriven prvi slučaj nove covid varijante omikron kod muškarca u području Napulja, koji se vratio iz Mozambika, objavio je u subotu Viši zdravstveni institut (ISS). Slučaj nove varijante zabilježen je i Češkoj i Velikoj Britaniji.

Foto: EVA PLEVIER People wait in front of an "Appointment Desk" for quarantine and coronavirus disease (COVID-19) test appointments inside Schiphol Airport, after Dutch health authorities said that 61 people who arrived in Amsterdam on flights from South Africa tested positive for COVID-19, in Amsterdam, Netherlands, November 27, 2021. REUTERS/Eva Plevier

Po pitanju novog soja oglasio se i HZJZ:

"Nakon naglog porasta novih slučajeva u Republici Južnoj Africi znanstvenici su otkrili proteklih dana novu varijantu virusa SARS-CoV2. Nova varijanta smatra se potencijalno opasnijom jer ima gotovo dvostruko više mutacija od Delta varijante. Varijantu B.1.1.529, nazvanu Omicron, Svjetska zdravstvena organizacija u petak je proglasila varijantom koja izaziva zabrinutost (VOC,Variant of Concern), stavljajući je u istu kategoriju kao i varijantu Delta.